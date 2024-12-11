اكتشفوا كل جديد حول “قمة نارية”.. معلق مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة.. Barcelona vs Dortmund - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:36 مساءً - تترقب جماهير كرة القدم موعد المواجهة المرتقبة بين برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، وتعد هذه المباراة فرصة حاسمة للفريقين لتأكيد تأهلهما في البطولة الأوروبية الأهم، وستشهد المباراة أجواء حماسية تجمع بين التكتيك العالي والمواهب الفردية التي تميز الفريقين، مما يجعلها مباراة لا تفوت لعشاق الساحرة المستديرة.

موعد المباراة وتفاصيل النقل

تقام المباراة يوم الأربعاء، الموافق 11 ديسمبر 2024، على ملعب “سيغنال إيدونا بارك”، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر، 11:00 مساء بتوقيت السعودية، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، شبكة beIN Sports القطرية ستبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، وسيكون التعليق بصوت المعلق الرياضي البارز علي سعيد الكعبي، هذا النقل الحصري يزيد من متعة المتابعة للجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيلات الفريقين وأهم الأسماء

يتوقع أن يدفع برشلونة بتشكيل هجومي يضم بينيا في حراسة المرمى، مع دفاع يقوده إينيجو مارتينيز وكوندي، وخط وسط يضم دي يونج وبيدري وأولمو، بينما يعتمد الهجوم على الثلاثي ليفاندوفسكي ولامين يامال ورافينيا، أما بوروسيا دورتموند، فمن المتوقع أن يتواجد كوبل في حراسة المرمى، ويدعم الدفاع كل من رامي بن سبعيني وشلوتربيك، مع خط وسط يضم سابيتزر ونميتشا وجروس، ويقود الهجوم جيراسي ومالين وجيتنز، والتكتيكات الهجومية من الفريقين تعد بمباراة مليئة بالأهداف والفرص المثيرة.