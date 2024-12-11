اكتشفوا كل جديد حول محمد البشير يقود الحكومة السورية المؤقتة 2024 عودة العمل في الدوائر الحكومية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:42 صباحاً - أعلنت الفصائل السورية المسلحة اليوم عن عقد اجتماع طارئ في العاصمة دمشق من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، حيث يتم الآن العمل على نقل السلطة بشكل شرعي داخل البلاد إلى رئيس يتم اختياره من المواطنين في الشعب، وذلك بعد إجراء انتخابات عادلة، ويتسلم السلطة الآن حكومة انتقالية للمرحلة التالية، ولمزيد من التفاصيل عن الحكومة السورية المؤقتة تابعونا في التالي.

الحكومة السورية المؤقتة

عقد اجتماع اليوم في العاصمة دمشق وتم إسناد مهام الحكومة المؤقتة إلى رئيس الوزراء محمد البشير، وذلك كان في حضور كل من رئيس الوزراء السابق محمد الجلالي وقائد إدارة عمليات الفصائل المسلحة أحمد الشرع، وقد أكد البشير خلال الاجتماع أنه سوف يتم تكليف الحكومة الجديدة بتسيير الأعمال حتى الأول من مارس، والتي من المقرر أن يتم نقل السلطة به إلى رئيس منتخب.

عودة العمل في الدوائر الحكومية

أعلنت وسائل الإعلام السورية أنه يتم الاستعداد لاستئناف العمل في بعض الدوائر الحكومية، وذلك بعد غلق دام لمدة يومين كاملين، وذلك بعد سيطرة الفصائل المسلحة على العاصمة دمشق، كما أنه تم الإشارة إلى أن حركة المرور استعادت نشاطها بشكل خفيف داخل دمشق وباتجاه العاصمة، وذلك على الرغم من القصف الإسرائيلي على محيط المدينة.

البحث عن سجلات السجون في سوريا

كشف المعتقلين في سجن صيدنايا “اسماء مسجونين صيدنايا الأحمر الآن 2024” shrc.org عرض بيانات السجناء

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه يجب البحث عن الوثائق الموجودة في السجون من أجل معرفة مصير المعتقلين وأسمائهم، حيث يجب الاحتفاظ بتلك السجلات من أجل تحديد أسماء مرتكبي الانتهاكات الإنسانية التي تمت بحق السجناء في ظل نظام بشار الأسد، كما أنه سوف يتم الاستمرار في التواصل مع المعتقلين الذين خرجوا من السجون من أجل الإدلاء بشهادتهم عن التعذيب والقهر الذي تعرضوا له داخل السجون.