اكتشفوا كل جديد حول أقوى شفرات جاتا سان أندرياس 2025 GTA San Andreas وطريقة تحميلها بخطوات سهلة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:42 صباحاً - تعد لعبة جاتا سان أندرياس من أشهر ألعاب الفيديو التي نالت على جذب اهتمام الكثير من الشباب منذ بداية إصدارها، ودائماََ يبحث جميع محبين اللعبة عن الشفرات المميزة في اللعبة حيث أن بالحصول على هذه الشفرات يمكنك اللعب بمرح ومتعة أكثر لأن هذه الشفرات توفر للاعب مزايا عديدة مثل تحسين الشخصية والتحكم في الطقس، لذلك تتزايد معدلات البحث دائماََ من قبل الشباب المحبين للعبة عن هذه الشفرات، ولهذا فمن خلال السطور التالية سنعرض لكم أقوى الشفرات في لعبة جاتا سان أندرياس 2025 GTA San Andreas.

أقوى شفرات جاتا سان أندرياس 2025 GTA San Andreas

إذا كنت ترغب بزيادة مرح ومتعة اللعبة، فيمكنك استخدام هذه الشفرات:

شفرة الطيارة: FLYINGFISH.

وشفرة الدبابة: AMOMHRER.

شفرة إصلاح السيارة: HESOYAM.

شفرة الطيران: CHITTYCHITTYBANGBANG.

شفرة الفلوس: HESOYAM.

شفرة السباحة: VROCKPOKEY.

شفرة عدم الموت: HESOYAM.

شفرة عدم بحث الشرطة عنك: TURNDOWNTHEHEAT.

شفرة تخطي المهمات: PROFESSIONALKILLER.

شفرة الحصول على عدة أسلحة: LXGIWYL.

شفرة زيادة الكتلة العضلية: BUFFMEUP.

قفزة عالية: KANGAROO

شفرة زيادة النشاط: ANOSEONGLASS.

شفرة الطقس المشمس: AFZLLQLL

شفرة الطقس شديد الحرارة: ICIKPYH

شفرة الطقس الغائم: ALNSFMZO

شفرة الطقس الممطر: AUIFRVQS

طريقة تحميل لعبة جاتا سان أندرياس 2025 GTA San Andreas

وبعد أن عرضنا لكم اقوى وأحدث شفرات اللعبة، سنوضح لكم بالخطوات كيفية تحميل اللعبة على جهازك: