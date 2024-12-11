اكتشفوا كل جديد حول Carte minhaty.. طريقة حجز موعد استلام بطاقة منحتي 2024-2025 وأهم الوثائق المطلوبة والمواعيد - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:42 صباحاً - يتزايد البحث خلال الفترة الحالية عن طريقة حجز موعد استلام بطاقة منحتي 2024-2025 فهي عبارة عن بطاقة بنكية تصدرها مؤسسة بريد بنك لفائدة الطلبة المغاربة المستفيدين من المنحة الجامعية بهدف تسهيل عمليات سحب المنح الدراسية بشكل آمن وسريع، وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية حجز موعد لاستلام البطاقة والوثائق المطلوبة والمراحل الزمنية لصرف المنح وقيمتها.

خطوات حجز موعد استلام بطاقة منحتي 2024-2025

للحصول على موعد استلام بطاقة منحتي يجب على الطالب المستفيد اتباع الخطوات التالية بدقة:

زيارة الموقع الرسمي المخصص لحجز المواعيد.

بعد ذلك يقوم بإدخال المعلومات الشخصية المتمثلة في رقم مسار الخاص بالطالب ورقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

ثم اختيار أقرب وكالة بريد بنك حسب مكان السكن.

واختيار الموعد المناسب من بين الخيارات المتاحة.

بعد مراجعة البيانات المدخلة يقوم الطالب بتأكيد الطلب

ثم يقوم بتحميل وطباعة وصل حجز الموعد لإحضاره عند استلام البطاقة.

الوثائق المطلوبة لاستلام بطاقة منحتي

بعد حجز موعد استلام بطاقة منحتي يتم الذهاب إلى وكالة بريد بنك لاستلام البطاقة، ويجب على الطالب إحضار الوثائق التالية:

بطاقة التعريف الوطنية.

وصل التسجيل في الكلية أو بطاقة الطالب.

وصل حجز الموعد الذي تم تحميله من الموقع.

الفئات المستفيدة من بطاقة منحتي

تشمل الفئات المستفيدة من بطاقة منحتي:

طلبة مؤسسات التعليم العالي العمومي.

طلبة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا.

طلبة تحضير شهادة التقني العالي.

مراحل تفعيل بطاقة منحتي

بعد استلام البطاقة يتم تفعيلها من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم استلام كود التفعيل عبر رسالة نصية إلى رقم الهاتف المسجل.

بعد ذلك قم بزيارة أقرب شباك أوتوماتيكي لبريد بنك.

ثم قم بإدخال البطاقة وكود التفعيل لتفعيل الحساب.

بعد ذلك قم بسحب المنحة بسهولة من الشبابيك البنكية.

مواعيد عملية حجز واستلام البطاقة

تبدأ عملية حجز البطاقة يوم 9 دجنبر وتستمر حتى 22 دجنبر.

يتم توزيع البطاقات بعد حوالي أسبوع إلى عشرة أيام من حجز الموعد.

صرف المنح الدراسية يبدأ في الأسبوع الأول من شهر يناير.

قيمة المنحة المقدمة