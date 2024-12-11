اكتشفوا كل جديد حول “أونلاين ” حجز 4000 دولار رابط منظومة الأغراض الشخصية fcms.cbl.gov.ly مصرف ليبيا المركزي - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:02 صباحاً - تعد منظومة حجز الدولار مصرف ليبيا عبر رابطها الإلكتروني من بين أهم الخدمات المالية المصرفية الإلكترونية التي قد أتاحها مصرف ليبيا المركزي، وتستهدف تيسير أمر عمليات التحويل المالي لمبالغ بالعملات الأجنبية، وتهدف ليبيا بتلك الخدمة أن تسيطر المؤسسات المصرفية الرسمية على السوق المالية ومكافحة نشاطات السوق الموازية لتكون كافة عمليات تحويل أموال المواطنين رسمية من خلال البنك الليبي المركزي، وفيما يأتي طريقة حجز مبلغ مالي بالدولار الأمريكي، وأهم الشروط حتى يحصل المواطن على المبلغ المطلوب بشكل رسمي وسريع.

منظومة حجز الدولار مصرف ليبيا fcms.cbl.gov.ly

مكن من خلال الموقع الرسمي لمنظومة الأغراض الشخصية وهي المنظومة التابعة للبنك المركزي في ليبيا أن يقدم المواطن الليبي على طلب لحجز مبلغ بالدولار الأمريكي، أو ما يوازيه من أي عملة أخرى وذلك وفق شروط محددة، ومن خلال اتباع الخطوات الرسمية المقبلة التي تتبع من خلال ربط المنظومة الإلكتروني وفقًا لما يأتي.

أولا لا بد من الدخول إلى رابط منظومة الأغراض الشخصية من خلال الإنترنت

يقوم العميل ببدء عملية التسجيل لإنشاء الحساب عللاى المنصة، ويتم نقر زر التسجيل,

الانتقال إلى خدمة حجز مبلغ مالي بالدولار الأمريكي

يذهب العميل إلى الصفحة الخاصة بملء البيانات ويتم تدوينها بالكامل.

بعد أن يتحقق المستخدم من كل البيانات ويرفع مستنداته الرسمية، يقوم بالنقر على إرسال الطلب بعد ملء كل التفاصيل المتعلقة بحجز المبلغ.

يراجع الطلب، ويتم تحديد موعد لاستلام المبلغ.

شروط حجز 4000 دولار بنك ليبيا المركزي