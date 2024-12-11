اكتشفوا كل جديد حول وزارة التعليم السعودية تُعلن موعد إجازات الفصل الدراسي الثاني 1446 السعودية بعد التعديل الأخير لها - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:02 صباحاً - قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد إجازات الفصل الدراسي الثاني، وأعلنت عن موعد نهاية ذلك الفصل الدراسي، وأوضحت بأن تلك المواعيد تكون وفقا لجدول التقويم الدراسي الخاص بذلك العام والمعتمد من خلالها، كما أنها أوضحت بأن سوف يكون العام الدراسي عبارة عن ثلاث فصول دراسية وذلك لجميع مدارس التعليم العام، أما بالنسبة للمدارس الأهلية والعالمية سوف يتم تطبيق عليهم نظام الفصلين الدراسيين فقط.

موعد بداية الترم الثاني 1446 في السعودية

قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن جدول التقويم الدراسي بعد أن قامت بتعديله في الفترة الأخيرة، وأوضحت المواعيد المتعلقة ببداية ونهاية كل عام دراسي، كما أنها أعلنت بأن سوف يبدأ الترم الثاني بها بداية من يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر والموافق 15 من جمادى الأول عام 1446، وأعلنت أيضا بأن سوف يستمر الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 20 من شهر فبراير.

ما هي إجازات الفصل الدراسي الثاني 1446؟

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن جدول التقويم الدراسي الخاص بالفصل الدراسي الثاني، وأوضحت بأن ذلك الجدول يشمل مواعيد الإجازات والعطل الرسمية التي سوف يحصل عليها الطلاب خلال ذلك الترم، كما أنها أوضحت بأن تلك الاجازات تعتبر بمثابة هدنة للطلاب لكي يحصلوا على وقت كافي من الراحة لكي يستكملوا الترم بكامل نشاطهم وحيويتهم، كما أنها أوضحت بأن أول إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني تأتي يوم 10 و11 من جمادى الثاني ثم يليها عطلة منتصف العام التي سوف تبدأ 3 رجب وسوف تستمر حتى 12 رجب.

موعد نهاية العام الحالي 1446

قامت وزارة التعليم السعودية بالتوضيح عن أن العام الدراسي الحالي قد بدأ يوم 4-0 الموافق 18 من شهر أغسطس من عام 2024، وسوف ينتهي ذلك العام الدراسي مع نهاية الفصل الثالث يوم الإثنين الموافق 10 يونيو من نفس العام، كما أنها أعلنت بأن سوف يتم تطبيق نظام الثلاث فصول الدراسية على جميع مدارس التعليم العام.