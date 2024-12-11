اكتشفوا كل جديد حول اجمل المقبلات … طريقة تجهيز سلطة التونة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.
كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:34 صباحاً - سلطة التونة هي من الأطباق الشهية والتي يتم تحضيرها بجانب الاكلات الاخرى حيث انها سهلة ومميزة وغنية بالبروتينات والعناصر الغذائية المفيدة للجسم ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة تجهيز سلطة التونة.
طريقة تجهيز سلطة التونة
يمكن ان يتم القيام بتحضير المكونات الأساسية التي لا غنى عنها تشمل التونة، الخضار الطازجة، وصوص السلطة، كما انها من ضمن الاكلات السهلة والفيدة التي يتم تحضيرها بسهولة.
المكونات
- علبتان من التونة.
- حبة طماطم كبيرة.
- حبة خيار كبيرة.
- حبة فلفل أخضر.
- بصلة حمراء صغيرة.
- حبة من الذرة.
- أوراق الخس.
- زيت الزيتون
- عصير الليمون
- ملح وفلفل أسود حسب الذوق
- 1 ملعقة صغيرة من خردل.
- رشة من الزعتر أو الأوريجانو.
طريقة التحضير
- لابد من ان يتم القيام بتحضير خضار وبهارات بشكل جيد، وقطع الطماطم والخيار والفلفل الأخضر ويتم القيام بالتقطيع لحجم صغير.
- فرم البصلة الحمراء جيدا لتكون ناعمة.
- افتح علبتي التونة وأفرغهما في مصفاة ويمكن شطف التونة تحت الماء البارد.
- بعد ان يتم الانتهاء من تصفيتها افرك التونة باستخدام شوكة لتفكيكها إلى قطع صغيرة.
- ضع التونة المفككة ثم أضف إليها الخضار المقطعة مثل الطماطم، الخيار، الفلفل الأخضر، والبصل، ويتم مزج المكونات جيدًا.
- امزج زيت الزيتون مع عصير الليمون في وعاء صغير.
- إضافة ملعقة صغيرة من الخردل لإضفاء نكهة مميزة.
- يضاف لها الملح والفلفل الأسود حسب الذوق.
- إضافة رشة من الزعتر أو الأوريجانو، وامزج الصوص جيدا.
- بعدها يتم إضافة الصوص قم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.
- يمكن تقديم سلطة التونة كما هي أو وضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- كما يفضل البعض ان يتم اضافة الزيتون الأسود أو الأخضر ويفضل استخدام التونة المعلبة في الماء ويتم تحضيرها بجانب الأطباق الرئيسية مثل الشوربات أو الأطعمة المشوية.
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