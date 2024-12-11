اكتشفوا كل جديد حول اجمل المقبلات … طريقة تجهيز سلطة التونة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:34 صباحاً - سلطة التونة هي من الأطباق الشهية والتي يتم تحضيرها بجانب الاكلات الاخرى حيث انها سهلة ومميزة وغنية بالبروتينات والعناصر الغذائية المفيدة للجسم ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة تجهيز سلطة التونة.

طريقة تجهيز سلطة التونة

يمكن ان يتم القيام بتحضير المكونات الأساسية التي لا غنى عنها تشمل التونة، الخضار الطازجة، وصوص السلطة، كما انها من ضمن الاكلات السهلة والفيدة التي يتم تحضيرها بسهولة.

المكونات

علبتان من التونة.

حبة طماطم كبيرة.

حبة خيار كبيرة.

حبة فلفل أخضر.

بصلة حمراء صغيرة.

حبة من الذرة.

أوراق الخس.

زيت الزيتون

عصير الليمون

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

1 ملعقة صغيرة من خردل.

رشة من الزعتر أو الأوريجانو.

طريقة التحضير