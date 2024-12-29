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الدوري الإنجليزي، جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ليستر سيتي - أخبار كلمتك

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الدوري الإنجليزي، جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ليستر سيتي - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ليستر سيتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 04:10 مساءً - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمباراة ليستر سيتي المقرر لها بعد قليل، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ليستر سيتي

وجاءت تشكيلة السيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

الدفاع: لويس، أكانجي، آكي، جفارديول.

الوسط: كوفاسيتش، دي بروين، برناردو سيلفا.

الهجوم: سافينيو، هالاند، فودين.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كارسون، كايل ووكر، جاك جريليش، جيريمي دوكو، إيلكاي جوندوجان، سيمبسون بوسي، موباما، أوريلي، مكاتي.

تشكيل ليستر سيتي امام مانشستر سيتي 

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ويحتل مانشستر سيتي المركز السابع في جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 28 نقطة، بينما يقع ليستر سيتي في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.

وحصد مانشستر سيتي حامل اللقب 28 نقطة فقط في الموسم الحالي حتى الآن، بعد أن خاض 18 مباراة، حقق خلالها الفوز في 8 مواجهات وخسر 6 وتعادل في 4، بينما حصد ليستر 14 نقطة بعدما فاز في 3 مباريات وخسر 10 وتعادل في 5.

ويتطلع مانشستر سيتي لإنهاء عام 2024 بانتصار يصحح به مساره في المسابقة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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