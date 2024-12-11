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“أجل مشاويرك غير الضرورية”.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:34 صباحاً - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض الرؤية الأفقية اليوم الأربعاء، بسبب تكون الشبورة المائية الكثيفة، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية، تبدأ الشبورة منتصف الليل وتستمر حتى الصباح، وتتلاشى تدريجيا بحلول الساعة 10 صباحا، وينصح بتأجيل التنقلات غير الضرورية إلى ما بعد هذا الوقت، مع الالتزام بتعليمات المرور لتجنب الحوادث.

أماكن الشبورة وحالة الطقس

تغطي الشبورة المائية مناطق عدة منها مدن القناة، شرق ووسط وجنوب الدلتا، غرب الدلتا، الظهير الصحراوي لمحافظة المنوفية، وجنوب البحيرة، بالإضافة إلى الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى وأكتوبر والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا، الطقس خلال النهار معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما تنخفض درجات الحرارة ليلا لتصبح باردة على معظم الأنحاء وشديدة البرودة في شمال الصعيد ووسط سيناء.

“أجل مشاويرك غير الضرورية”.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

حالة البحرين والأنشطة الموصى بها

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة مع ارتفاع الأمواج بين نصف متر إلى متر والرياح سطحية شمالية شرقية، ما يجعل الأنشطة البحرية ممكنة ولكن مع الحذر، في المقابل، حالة البحر الأحمر معتدلة مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية، مما يسمح بالإبحار والتنزه البحري، ولكن يفضل متابعة آخر تحديثات الأرصاد قبل الإبحار.

درجات الحرارة المتوقعة:

  • القاهرة: 22/13
  • الإسكندرية: 23/11
  • شرم الشيخ: 26/17
  • الغردقة: 28/13
  • رفح: 22/8
  • الوادي الجديد: 20/7

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