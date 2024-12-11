اكتشفوا كل جديد حول سجل من جديد … طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:34 صباحاً - تعتبر مسابقة الحلم هي من ضمن اهم المسابقات التي تعمل على تحقيق حلم كل المصريين وحيث انه يمكننا مشاهدتها من خلال برنامج يعرض على قناة ام سي هي واحدة من أهم وأبرز المسابقات ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2025.

مسابقة الحلم 2025

تمنح مسابقة حلم الفائزين جوائز كبرى تصل إلى مليون دولار ويمكن الاشتراك في المسابقة لتحقيق أحلامهم ويتم ذلك من خلال الاشتراك في الموسم الجديد للمسابقة التي يقدمها الإعلامي الشهير مصطفى الأغا.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

توفر لك مسابقة حلم العديد من الجوائز المالية فقد أعلنت إدارة القناة عن بدء عملية سحب أسماء الفائزين ويتم التسجيل من خلال الاتي:

الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة.

إرسال الرسالة على الرقم المرادف لبلدك وبعدها يتم إرسال رسالة أخرى.

يتم التاكد من انه تم التسجيل للسحب على الجوائز.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم