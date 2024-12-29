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مسلسلات رمضان 2025، مؤلف فهد البطل: "العوضي هيقدم مفاجأة في شخصية الابن والاب" - أخبار كلمتك

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مسلسلات رمضان 2025، مؤلف فهد البطل: "العوضي هيقدم مفاجأة في شخصية الابن والاب" - أخبار كلمتك

مسلسلات رمضان 2025، مؤلف فهد البطل: "العوضي هيقدم مفاجأة في شخصية الابن والاب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 04:10 مساءً - يواصل الفنان أحمد العوضي وفريق عمل مسلسله الجديد فهد البطل تصوير عدد من مشاهد العمل داخل بعض ديكورات العمل الرئيسية التى يستمر بها التصوير لمدة كبيرة.

وقال مؤلف العمل محمود حمدان في تصريحات خاصة لكلمتك: إن الفنان أحمد العوضي بالفعل سيقوم بتقديم شخصية الأب والابن ضمن أحداث العمل، ولكن الطريقة التى سيتم تقديم الشخصيات بها ستكون مختلفة تمامًا عما تناوله قبله من الفنانين.

وبسؤاله عن اعتذار الفنان عزت زين الذي كان سيلعب دور الأب خلال مسلسل فهد البطل، أكد أنه متواجد في العمل، ولكنه رفض الإفصاح عن الخط الدرامي هل تغير أم لا، وأكد، أن هناك مفاجأة للجمهور.

 

قصة مسلسل فهد البطل 

 وتشهد أحداث الحلقة الأولى من العمل مشاجرة بين العوضى وأحد أفراد المنطقة الذى يتطاول على شقيقته التى تلعب دورها الفنانة «كارولين عزمي»، وعلى إثرها يتم احتجاز «فهد» فى السجن لمدة 24 ساعة، إلى أن يُخلى سبيله.

 

تتر مسلسل فهد البطل 

وعلمت “كلمتك” أنه تم الاتفاق مع محمود الليثى وعمر كمال على تقديم تترى البداية والنهاية وعدد من الأغاني التى سوف تتخلل الأحداث.

 

أبطال مسلسل فهد البطل 

ويشارك فى مسلسل فهد البطل كل من: أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، وأحمد ماجد.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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