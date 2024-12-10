اكتشفوا كل جديد حول اشترك واربح “100,000 دولار”.. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 مع مصطفى الآغا من جميع الدول العربية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.
كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:22 مساءً - أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 حيث تعد مسابقة الحلم واحدة من أبرز وأكبر المسابقات في العالم العربي، حيث تجذب الآلاف من المشاركين الذين يسعون لتحقيق أحلامهم من خلال الجوائز المالية الضخمة التي تقدمها، وتقسم الجوائز إلى فئات متنوعة حيث تصل قيمة الجوائز الأسبوعية إلى 5000 دولار، بينما تبلغ قيمة الجوائز الشهرية 100,000 دولار، وتصل الجائزة الكبرى التي تمنح في نهاية العام إلى مليون دولار، ويهتم الكثيرون بمعرفة طريقة الاشتراك في المسابقة، وهو ما سنوضحه بالتفصيل في هذا المقال.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم
يمكنك المشاركة في مسابقة الحلم بسهولة من خلال الاتصال بأرقام مخصصة لكل دولة أو إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “dream”، وفيما يلي جدول يوضح أرقام الاشتراك للدول المختلفة:
|الدولة
|الشبكة
|الرقم
|مصر
|جميع الشبكات
|95458
|السعودية
|STC
|858888
|Mobily
|650444
|Zain
|755505
|المغرب
|Maroc Telecom
|9669
|INWI
|9669
|تونس
|جميع الشبكات
|85988
|الأردن
|Zain
|94099
|Orange
|94099
|الإمارات
|Etisalat
|5544
|Du
|3636
|البحرين
|Zain
|94000
|Batelco
|94000
|STC
|94000
|فلسطين
|Jawwal
|1625
|Ooredoo
|6144
|العراق
|Zain
|2770
|Asiacell
|2266
|Korek
|2180
|اليمن
|Sabafon
|5222
|You
|5222
|Yemen Mobile
|5222
|سوريا
|Syriatel
|1565
|MTN
|1555
|الكويت
|STC
|4141
|Zain
|4141
|مصر
|Orange
|95450
|Vodafone
|95450
|WE
|95450
|Etisalat
|95458
ما هي خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2023
يمكنك التسجيل في مسابقة الحلم عبر ثلاث طرق سهلة:
- إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على كلمة “حلم”، “dream”، أو “rêve” إلى الرقم المخصص لدولتك.
- إرسال رسالة نصية تتضمن كلمة “انضم” أو “join” إلى الرقم المخصص لدولتك.
- تنزيل تطبيق المسابقة من المتجر الإلكتروني، ثم تسجيل الدخول وإتمام عملية الاشتراك.
شروط وأحكام الاشتراك في مسابقة الحلم
للمشاركة في مسابقة الحلم يجب الالتزام بعدد من الشروط، وهي:
- أن يكون عمر المشترك 18 عام على الأقل.
- الإقامة في الدول التي تتاح فيها المسابقة.
- متابعة البرنامج عبر قناة MBC للتعرف على أسماء الفائزين.
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