اكتشفوا كل جديد حول اشترك واربح “100,000 دولار”.. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 مع مصطفى الآغا من جميع الدول العربية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:22 مساءً - أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 حيث تعد مسابقة الحلم واحدة من أبرز وأكبر المسابقات في العالم العربي، حيث تجذب الآلاف من المشاركين الذين يسعون لتحقيق أحلامهم من خلال الجوائز المالية الضخمة التي تقدمها، وتقسم الجوائز إلى فئات متنوعة حيث تصل قيمة الجوائز الأسبوعية إلى 5000 دولار، بينما تبلغ قيمة الجوائز الشهرية 100,000 دولار، وتصل الجائزة الكبرى التي تمنح في نهاية العام إلى مليون دولار، ويهتم الكثيرون بمعرفة طريقة الاشتراك في المسابقة، وهو ما سنوضحه بالتفصيل في هذا المقال.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنك المشاركة في مسابقة الحلم بسهولة من خلال الاتصال بأرقام مخصصة لكل دولة أو إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “dream”، وفيما يلي جدول يوضح أرقام الاشتراك للدول المختلفة:

الدولة الشبكة الرقم مصر جميع الشبكات 95458 السعودية STC 858888 Mobily 650444 Zain 755505 المغرب Maroc Telecom 9669 INWI 9669 تونس جميع الشبكات 85988 الأردن Zain 94099 Orange 94099 الإمارات Etisalat 5544 Du 3636 البحرين Zain 94000 Batelco 94000 STC 94000 فلسطين Jawwal 1625 Ooredoo 6144 العراق Zain 2770 Asiacell 2266 Korek 2180 اليمن Sabafon 5222 You 5222 Yemen Mobile 5222 سوريا Syriatel 1565 MTN 1555 الكويت STC 4141 Zain 4141 مصر Orange 95450 Vodafone 95450 WE 95450 Etisalat 95458

ما هي خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2023

يمكنك التسجيل في مسابقة الحلم عبر ثلاث طرق سهلة:

إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على كلمة “حلم”، “dream”، أو “rêve” إلى الرقم المخصص لدولتك.

إرسال رسالة نصية تتضمن كلمة “انضم” أو “join” إلى الرقم المخصص لدولتك.

تنزيل تطبيق المسابقة من المتجر الإلكتروني، ثم تسجيل الدخول وإتمام عملية الاشتراك.

شروط وأحكام الاشتراك في مسابقة الحلم

للمشاركة في مسابقة الحلم يجب الالتزام بعدد من الشروط، وهي: