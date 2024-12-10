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اشترك واربح “100,000 دولار”.. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 مع مصطفى الآغا من جميع الدول العربية - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول اشترك واربح “100,000 دولار”.. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 مع مصطفى الآغا من جميع الدول العربية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:22 مساءً - أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 حيث تعد مسابقة الحلم واحدة من أبرز وأكبر المسابقات في العالم العربي، حيث تجذب الآلاف من المشاركين الذين يسعون لتحقيق أحلامهم من خلال الجوائز المالية الضخمة التي تقدمها، وتقسم الجوائز إلى فئات متنوعة حيث تصل قيمة الجوائز الأسبوعية إلى 5000 دولار، بينما تبلغ قيمة الجوائز الشهرية 100,000 دولار، وتصل الجائزة الكبرى التي تمنح في نهاية العام إلى مليون دولار، ويهتم الكثيرون بمعرفة طريقة الاشتراك في المسابقة، وهو ما سنوضحه بالتفصيل في هذا المقال.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنك المشاركة في مسابقة الحلم بسهولة من خلال الاتصال بأرقام مخصصة لكل دولة أو إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “dream”، وفيما يلي جدول يوضح أرقام الاشتراك للدول المختلفة:

الدولة الشبكة الرقم
مصر جميع الشبكات 95458
السعودية STC 858888
Mobily 650444
Zain 755505
المغرب Maroc Telecom 9669
INWI 9669
تونس جميع الشبكات 85988
الأردن Zain 94099
Orange 94099
الإمارات Etisalat 5544
Du 3636
البحرين Zain 94000
Batelco 94000
STC 94000
فلسطين Jawwal 1625
Ooredoo 6144
العراق Zain 2770
Asiacell 2266
Korek 2180
اليمن Sabafon 5222
You 5222
Yemen Mobile 5222
سوريا Syriatel 1565
MTN 1555
الكويت STC 4141
Zain 4141
مصر Orange 95450
Vodafone 95450
WE 95450
Etisalat 95458

ما هي خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2023

يمكنك التسجيل في مسابقة الحلم عبر ثلاث طرق سهلة:

  • إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على كلمة “حلم”، “dream”، أو “rêve” إلى الرقم المخصص لدولتك.
  • إرسال رسالة نصية تتضمن كلمة “انضم” أو “join” إلى الرقم المخصص لدولتك.
  • تنزيل تطبيق المسابقة من المتجر الإلكتروني، ثم تسجيل الدخول وإتمام عملية الاشتراك.

شروط وأحكام الاشتراك في مسابقة الحلم

للمشاركة في مسابقة الحلم يجب الالتزام بعدد من الشروط، وهي:

  • أن يكون عمر المشترك 18 عام على الأقل.
  • الإقامة في الدول التي تتاح فيها المسابقة.
  • متابعة البرنامج عبر قناة MBC للتعرف على أسماء الفائزين.

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