اكتشفوا كل جديد حول “اللقاء المنتظر” القنوات الناقلة لعبة العراق واليمن في كأس الخليج 2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - يبحث عشاق وجماهير كرة القدم عن القنوات الناقلة لعبة العراق واليمن في كأس الخليج 2024، التي تعتبر من أهم وأشهر المباريات التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، التي من المقرر لها أن تقام مساء يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد لعبة العراق واليمن، والقنوات المجانية الناقلة للمباراة…..

موعد لعبة العراق واليمن

يتشوق الكثير من محبي الساحرة المستديرة للتعرف على القنوات الناقلة لعبة العراق واليمن في كأس الخليج 2024، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة قوية من كلا الفريقين، تقام المباراة مساء يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت العراق واليمن، ويسعى المنتخب العراقي أن يستغل عامل الأرض والجمهور لكي يحقق نتيجة إيجابية تقربه ليتمكن من خطف أول ثلاث نقاط له في هذه البطولة، ومن المقرر أن تذاع مباراة العراق واليمن على القنوات التالية:

قناة الكأس القطرية.

قناة الرابعة الرياضية.

وقناة بي إن سبورت القطرية.

تردد قناة بي ان سبورت القطرية الناقلة لعبة العراق واليمن

التردد: 12245.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

تردد قناة الرابعة الرياضية

كما يمكنكم أيضاً متابعة أحداث لعبة العراق واليمن على قناة الرابعة الرياضية، والتي يمكنكم استقبالها من خلال التردد الآتي:

التردد: 11334.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معلما تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة الكأس القطرية 2024

كما أعلنت قناة الكأس الرياضية عن عرض مباراة العراق واليمن عبر شاشتها التي يمكنكم استقبالها على التردد الآتي: