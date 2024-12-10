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موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث بطولة ماجد الكدواني على منصة شاهد VIP - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث بطولة ماجد الكدواني على منصة شاهد VIP - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - يترقب الجميع عرض الجزء الثالث من المسلسل الكوميدي الخفيف موضوع عائلي والذي إستطاع ان يحقق نجاح ساحق خلال فترة عرضة علي منصة شاهد السعودية، وتم العمل علي جزء ثاني وبالفعل بات الجميع يطالب بجزء جديد واعلنت منصة “شاهد”، عن الموعد الرسمي لعرض الجزء الثالث من مسلسل “موضوع عائلي” .

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

ونشرت “منصة شاهد”، بوستر توضيحي لأعمالها الدرامية خلال شهر ديسمبر، علي حسابهم الخاص بمنصة التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهر من بينهم الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي وتحديد عرضه يوم 26 ديسمبر الجاري ومنذ طرح الموعد بات الجميع يريد معرفة القنوات التي ستنقل ذلك العمل ولكن المسلسل يتم عرضة علي منصة شاهد فقط وبعد عرضة باسابيع يعرض علي قناة ام بي سي ويمكن للجميع الاشتراك بالمنصة ومتابعة كافة الاعمال بدون مشاكل.

مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث يشارك به نخبة كبيرة من النجوم الكبار وابرزهم ماجد الكدواني ومحمد رضوان وسماء إبراهيم وطه الدسوقي ورنا رئيس، ورانيا يوسف، وآخرين، ومن تأليف وإخراج أحمد الجندي.

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