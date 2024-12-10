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رابط البحث عن المعتقلين في السجون السورية shrc.org والي أين وصلت حتي الان؟ - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول رابط البحث عن المعتقلين في السجون السورية shrc.org والي أين وصلت حتي الان؟ - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - بعد الاخبار المنتشرة عن هروب بشار الأسد خارج البلاد بدأ الدفاع المدني في تحرير المعتقلين من السجون السورية وأهم سجن صيدنايا الذي اعتبر اشهر السجون في دمشق وقد صرح الدفاع المدني السوري عن تحرير كافه المعتقلين الأبرياء ولم يتبقى أحد في منطقة ريف دمشق ولكن علي النطاق الواسع لم يتمكنوا من العثور علي الكثير من المعتقلين في سجن صيدنايا مما وضعهم في عداد المفقودين.

رابط البحث عن المعتقلين في السجون السورية shrc.org

وما زال البحث مستمر داخل سجن صيدنايا عن المفقودين داخلة وبدأ الكثير من المواطنين في البحث عن أسماء المعتقلين في سجن صيدنايا ولم يظهروا حتي الان مما أثار القلق في نفوس أهلهم، وبدأت قوات التحري في تكثيف البحث ليتمكن اهل المعتقلين في العثور عليهم من خلال رابط البحث التالي.

كشف عن أسماء المعتقلين في سجن صيدنايا

أين وصلت عمليات البحث في سجن صيدنايا؟

بعد هروب بشار الأسد خارج البلاد تسارع حركات البحث لفك أسر المعتقلين السوريين في سجون سوريا وعلي الرغم من فك أسر عشرات الالاف من معتقلين سجن صيدنايا الأبرياء تم الكشف عن أبواب سرية محصنة تضم مئات المعتقلين في عداد المفقودين حتي يتم العثور عليهم مع هتافات من الشعب السوري بالاستمرار في البحث وعدم اليأس ومازال البحث مستمر وبأذن الله سوف يتم الافراج عن جميع المعتقلين اللذين مازالوا تحت الاسر

 

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