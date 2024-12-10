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رابط منصة حجز العملة الأجنبية للافراد لحجز 4000 دولار 2024 عبر الموقع الالكتروني لمصرف ليبيا المركزي fcms.cbl.gov.ly - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول رابط منصة حجز العملة الأجنبية للافراد لحجز 4000 دولار 2024 عبر الموقع الالكتروني لمصرف ليبيا المركزي fcms.cbl.gov.ly - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - يهتم الكثير بالبحث عن الرابط المخصص حجز العملة الأجنبية من مصرف ليبيا المركزي ،حيث أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إمكانية حجز العملات الأجنبية الكترونيا لضمان توفيرها في الوقت المحدد كما توفر إمكانية الحجز الالكتروني الوقت والمجهود علي المواطن وتجعل عملية التحويل أسهل ،كما تهدف هذه الخدمة علي المحاولة علي السيطرة علي السوق المصرفي  ،وسوف نعرض اليك من خلال هذا المقال رابط منصة حجز العملة الأجنبية للافراد لحجز 4000 دولار 2024.

رابط منصة حجز العملة الأجنبية للافراد لحجز 4000 دولار 2024

يجب علي جميع الراغبين في الحصول علي العملات الأجنبية من خلال مصرف ليبيا المركزي التسجيل من خلال الرابط الذي أعلنته وزارة المالية الليبية ويمكنكم الحج من خلال الخطوات الاتية :

  • في البداية عليك الدخول الي الموقع الالكتروني لمصرف ليبيا المركزي من خلال هذا الرابـــــط.
  • بعد ذلك عليك تسجيل الدخول من خلال البريد الالكتروني لك وكلمة المرور.
  • بعد ذلك عليك اختيار ايقونة “حجز العملة الأجنبية “.
  • ثم عليك ملء استمارة الحجز بالبيانات المطلوبة منك.
  • ثم عليك تحديد فروع البنك الذي ترغب في حجز العملة منه.
  • ثم عليك تحديد المبلغ المراد الحصول عليه ( يجب ألا يتجاوز المبلغ 4000 دولا ).
  • وقم بإرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة منك الي الموقع.
  • كما يطلب منك أن تقوم بتقدم بيان توضح به بسبب احتياجك للعملة.
  • في النهاية عليك كتابة الحساب البنكي الخاص بك.
  • والخطوة الأخيرة قم بتأكيد الحجز.

شروط حجز العملة الأجنبية من مصرف ليبيا 2024

قد تم وضع بعض الشروط من قبل مصرف ليبيا المركزي الواجب توافرها للأشخاص الراغبين في حجز العملة الأجنبية وتتضمن هذه الشروط الاتي:

  • يشترط ان يكون المتقدم ليبي الجنسية.
  • كما يتطلب ان يكون المتقدم مقيم بدولة ليبيا.
  • ويجب أن يكون المتقدم يمتلك حساب بنكي مفعل.
  • ويجب ألا يتجاوز المبلغ المراد حجزه 4000 دولار.

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