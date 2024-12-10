اكتشفوا كل جديد حول خطوات تحديث البطاقة التموينية في العراق 2024/2025 والأوراق المطلوبة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - أعلنت وزارة التجارة العراقية عن استكمال جميع الإجراءات الخاصة بتحويل نظام البطاقة التموينية إلى نظام إلكتروني، حيث تم إرسال البيانات إلى مركز البيانات الوطني، كما وأكدت الوزارة أن تسجيل الشركات سيصبح إلكترونيًا بالكامل، مع إلغاء التعاملات الورقية، كما وجهت الوزارة دوائرها للانتقال إلى نظام الدفع الإلكتروني بشكل كامل ومن أجل تحديث الأنظمة وجعلها أكثر أمان والحصول على المزيد من الخصوصية وتأمين الحسابات يجب عليك تحديث البطاقات التموينية في العراق مع توضيح المتطلبات الخاصة بذلك.

خطوات تحديث البطاقة التموينية في العراق

تمام تحديث البطاقة التموينية وإضافة أفراد الأسرة أو تسجيل المواليد الجدد، يجب اتباع الخطوات التالية عبر بوابة أور الإلكترونية:

الدخول إلى بوابة أور الإلكترونية عبر الإنترنت. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. اختيار تبويب الخدمات الإلكترونية. التوجه إلى خدمات وزارة التجارة واختيار خدمة تحديث البطاقة التموينية. اختيار إضافة مولود جديد (إذا لزم الأمر). إدخال البيانات المطلوبة استنادًا إلى شهادة الميلاد. إرفاق الوثائق اللازمة عبر النظام. مراجعة البيانات المُدخلة للتأكد من صحتها. الضغط على زر تقديم الطلب. انتظار مراجعة الطلب من الجهات المختصة.

مميزات تطبيق البطاقة التموينية للأندرويد والآيفون

ومن الجدير بالذكر أنه يوفر تطبيق البطاقة التموينية العديد من المزايا للمستخدمين حيث الهدف الأساسي هو توفير الوقت والمجهود على المواطنين والحصول على أفضل خدمة متكاملة وتتلخص المميزات على الهواتف في المميزات التالية:

إنشاء حساب شخصي باستخدام رقم الهاتف وتحديد المحافظة.

الوصول إلى الحساب الخاص بسهولة للاطلاع على تفاصيل الحصة التموينية.

متابعة مواعيد وصول المواد الغذائية ومعرفة عدد مفرداتها عبر التطبيق.

هذا التطبيق يعتبر نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين في متابعة حصصهم التموينية، وفي حالة وجود أي تفاصيل جديدة أخرى سوف نوافيكم بالتفاصيل.