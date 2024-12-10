اكتشفوا كل جديد حول القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وجيرونا اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 مجانا وبدون تشفير - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - اهتم الكثير من عشاق من عشاق القدم بالتعرف علي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وجيرونا اليوم، وفي حقيقة الامر ان هذا الموضوع من اكثر الأشياء بحثا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبمشاركة الفرعون المصري محمد صلاح سوف تكون مواجهة لا مثيل لها علي الاطلاق، والجدير بالذكر ان كلا من الفريقين يستعد للمواجهة بكل حماس وجدية، ويتم لعبها ضمن الجولة السادسة في دوري أبطال أوروبا لعام 2024-2025، ومن المقرر ان يكون هناك اكثر من قناة رياضية تبث هذه المباراة بشكل مجاني وبدون أي تشفير.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وجيرونا اليوم

من المقرر ان يلتقي فريق ليفربول ضد جيرونا اليوم الثلاثاء الموافق 10 من ديسمبر 2024، سوف تنطلق في تمام الساعه 8:45 مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعه الـ 9:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويكون من ضمن القنوات الناقلة للمباراة كالاتي:

قناة beIN SPORTS 2 HD.

قناة Cosmote Sport 2 HD.

قناة Arena Sport 2 HD Croatia.

تردد قناة beIN SPORTS 2 HD المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وجيرونا اليوم

تردد قناة beIN SPORTS 2 HD نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11054.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة بث القناة: HD.

تردد قناة beIN SPORTS 2 HD سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات.

تردد القناة: 11585.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

جودة بث القناة: HD.

تردد قناة Cosmote Sport 2 HD المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وجيرونا اليوم

تردد قناة Cosmote Sport 2 HD

القمر الصناعي: يوتل سات.

التردد هو: 12399.

موضع الاستقطاب هو: أفقي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطا هو: 3/4.

تردد قناة Arena Sport 2 HD Croatia المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وجيرونا اليوم