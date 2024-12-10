“أخبار صادمة” تفاصيل اغتيال حمدي إسماعيل ندى عالم الكيمياء السوري داخل منزله - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:42 مساءً - في ظل احداث سوريا الموترة تم العثور علي جثة العالم الكيميائي حمدي إسماعيل ندي حيث وجد داخل منزلة مقتول وبدأ الكثير في السؤال عن أسباب موتة وهل هي تتعلق بأسباب سياسية أم أنها حادثة عابرة بسبب غياب الامن المركزي عن البلاد بسبب سقوط حكومة بشار الأسد وسنعرف تفاصيل اغتيال حمدي إسماعيل في هذا المقال عبر موقعنا “اقرا نيوز”.

تفاصيل اغتيال حمدي إسماعيل ندى عالم الكيمياء السوري داخل منزله

بدأ الكثير في السؤال عن تفاصيل مقتل حمدي إسماعيل عالم الكيمياء المعروف تم العثور علي جثة حمدي أسماعيل في منزلة مقتول في ظروف غامضه ومجهولة ويصادف توقعات البعض أن تم قتلة من قبل المخابرات العالمية وهي سلسلة من الاغتيالات سوف تستهدف علماء سوريا لفقد الدولة قدراتها العلمية لاعتبار الدكتور حمدي إسماعيل من أساتذة الكيمياء العضوية وله مكانة مرموقة ومعروفة في البلاد ولكن من له مصلحة في مقتلة؟ وهل للجهات العالمية يد في ذلك؟ هل لهروب بشار الأسد مصلحة؟

من هو حمدي إسماعيل ندي؟

يعتبر حمدي أسماعيل ندي من أشهر علماء الكيمياء العضوية في سوريا حيث شغل مكانته بجهوده المبذولة في مجال الكيمياء علي المستوي العالمي والعربي حيث ساهم بشكل كبير في تطوير الأبحاث التي لها تأثير علي الكثير من الصناعات والأدوية الطبية، ومن ضمن جهوده سمعته التي شاركت في شهرته بعد أبحاثة