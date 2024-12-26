الأسبوع المقبل.. امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 12:57 مساءً - امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي.. يستعد العديد من أولياء الأمور لبدء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الحالي، من الأسبوع المقبل.

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم البدء في عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي للترم الأول، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 29 ديسمبر الجاري.

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية

وأوضحت الوزارة أن امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي التي تبدأ الأسبوع المقبل وتنتهي يوم 5 من شهر يناير المقبل، هي امتحانات مبدئية ومراجعة على المنهج، لتأهيل الطلاب للامتحانات النهائية.

موعد انتهاء امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية، من يوم الخميس الموافق 16 يناير، وتستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي حتى يوم الخميس الذي يليه والموافق 23 من نفس الشهر.

اختيار أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

ويتولى معلم الفصل مهمة وضع واختيار أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي، وذلك عن طريق موجه الصفوف الأولى، كما أن المعلم هو المسؤول عن حضور الطلاب لأداء الامتحانات.

طريقة عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

ويبدأ اليوم الأول لامتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي بعقد مادتين، وكذلك في اليوم الثاني، بينما يتم عقد مادة واحدة في آخر يوم من امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025.

تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

ونبهت الوزارة على المعلمين بتصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 أول بأول عقب انتهاء امتحان المادة، حتى لا يتم تأجيل تصحيح أحد المواد إلى وقت آخر وتتأخر في إعلان النتيجة، وعدم مغادرة المدرسة إلا عقب الانتهاء من التصحيح.

نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وأكدت الوزارة، أنه سيتم إعلان امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي على صورة «اجتاز أو لم يجتز»، مشددة على عدم الإفصاح عن أي معلومات تخص نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025، والحفاظ على سريتها حتى تصدر الوزارة القرار بإعلانها للطلاب رسميًا.