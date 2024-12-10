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حقيقة زيادة الأجور في الأردن 2024 والمالية الأردنية توضح الأمر بالتفصيل - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول حقيقة زيادة الأجور في الأردن 2024 والمالية الأردنية توضح الأمر بالتفصيل - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:22 مساءً - تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن حقيقة زيادة الأجور في الأردن 2024، والتي أصبحت تحتل قوائم محركات البحث كونه خبر مهم ويجب على المتقاعدين الإطلاع على إذا ما كان الخبر حقيقة أم مجرد شائعة، وكانت وزارة المالية الأردنية أعلنت في وقت لاحق عن زيادة أجور العاملين في القطاع العام والخاص خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأردن بل والعديد من الدول العربية ومساعدة الكثير من الأسر الأردنية ، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على حقيقة الخبر من عدمه وما هو رد وزارة المالية الأردنية على هذه الأخبار المتداولة…….

حقيقة زيادة الأجور في الأردن 2024

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت في وقت سابق عن رفع قيمة الأجور بحوالي 40 دينار أردني، وهذا ما لاقى اهتمام وبحث الملايين من المتقاعدين في شتى القطاعات، كما أعلنت وزارة المالية الأردنية عن أن الحد الأدنى لأجور العاملين ليصل 300 دينار أردني، بدلاً من 260 دينار، وذلك حرصاً من الحكومة الأردنية على توفير حياة كريمة للكثير من المواطنين وتحسين مستوى المعيشة،وإليكم الحد الأدنى لزيادة المتقاعدين بالأردن 2024…

زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن

  • زيادة رواتب المتقاعدين برتبة لواء بحوالي 30 دينار أردني.
  • زيادة رواتب المتقاعدين برتبة عقيد 35 دينار أردني.
  • زيادة رواتب المتقاعدين برتبة رائد حوالي 38 دينار أردني.
  • زيادة رواتب المتقاعدين رتبة نقيب حوالي 38 دينار أردني.
  • زيادة رواتب المتقاعدين رتبة ضابط مخابرات حوالي 33 دينار أردني.
  • زيادة رواتب المتقاعدين رتبة رقيب أول حوالي 34 دينار أردني.
  • زيادة رواتب المتقاعدين رتبة رئيس الرقباء حوالي 35 دينار أردني.
  • وأخيراً زيادة المتقاعدين رتبة رقيب حوالي 30 دينار أردني.

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