اكتشفوا كل جديد حول حقيقة مقتل الشيخ توفيق البوطي بعد سقوط النظام السوري وهروب بشار الأسد - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:42 مساءً - يبحث الكثير عبر محركات البحث في الساعات الأخيرة عن حقيقة مقتل الشيخ توفيق البوطي ،حيث انتشر خبر مقتل الشيخ توفيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثار ضجة كبيرة ،ويرغب الجميع معرفة حقيقة الأمر وهل تم قتله أم مازال حياً ، وترتبط هذه الاخبار بشكل كبير بالأحداث الحالية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأحد فهو أحد المقربين له والداعمين لنظامه ،والجدير بالذكر أن والده تم قتله في تفجير تم دمشق في عام 2013 كما كان والده ينتقد حركة الشعب السورين نحو التحرر وينتقد المتظاهرين، وسوف نعرض اليكم من خلال موقعنا اقرأ نيوز حقيقة مقتل الشيخ توفيق البوطي.

حقيقة مقتل الشيخ توفيق البوطي

تضاربت الكثير من الاقوال اليوم حول خبر مقتل الشيخ توفيق البوطي علي يد أشخاص مجهولين داخل دمشق ،حيث انتشر خبر تعرضه للقتل صباح اليوم ويقول أخرون أنه حياً وبخير داخل منزلة وهناك من ياكد أنه تم مقتلة في صباح اليوم والأخر ينفي الخبر ولاكن حتي الان لم يتم الإعلان بشكل رسمي و واضح عن مقتل الشيخ توفيق البوطي اليوم وتبقي كل هذه الأخبار مجرد شائعات حتي الأن ونحن في انتظار الإعلان عن أخبار مؤكدة ،ويشتهر الشيخ توفيق بأنه من أكبر الداعمين لبشار الأسد ،وقد أعلنت مؤخراً دعمة لهيئة تحرير الشام بعد هروب بشار الأسد ،والجدير بالذكر أن ردود أفعال المواطنون تباينت بشكل كبيرة فالكثير يعتبره أحد رجال الدين الذي تم قتله والأخرون يعتبرونه أحد أعوان بشار الأسد وأبرز الداعمين له.

من هو الشيخ توفيق البوطي