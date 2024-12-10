وصلت لكام ؟… سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم 10 ديسمبر 2024 في محلات الصاغة المصرية - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:42 مساءً - يقوم الكثير من المستثمرين والكثير من الأفراد بالبحث عن سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، التي تعد من أفضل السبائك التي تتناسب سعرها مع الجميع، كما أن هناك عدم استقرار وتذبذب في أسعار الذهب والسبائك بسبب ارتفاع سعر الدولار التي أثر علي الكثير من أسعار المعادن.

سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام btc اليوم سجل نحو 4,498 جنيه مصري شامل المصنعية.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام btc اليوم سجل نحو 11,052.50 جنيه مصري شامل المصنعية.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام btc اليوم سجل نحو 21,940 جنيه مصري شامل المصنعية.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام btc اليوم سجل نحو 43,870 جنيه مصري شامل المصنعية.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام btc اليوم سجل نحو 87,700. جنيه مصري شامل المصنعية.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام btc اليوم سجل نحو 219,050 جنيه مصري شامل المصنعية.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام btc اليوم سجل نحو 438,000 ألف جنيه مصري شامل المصنعية.

سعر سبيكة الذهب وزن ربع كيلو جرام btc اليوم سجل نحو 1,087,675 جنيه مصري شامل المصنعية.

سعر سبيكة الذهب وزن نصف كيلو جرام btc اليوم سجل نحو 2,174,300 جنيه مصري شامل المصنعية.

سعر سبيكة الذهب وزن كيلو جرام btc اليوم سجل نحو ـ4,346,050جنيه مصري شامل المصنعية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10/12/2024