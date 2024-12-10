وصلت لكام ؟… سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم 10 ديسمبر 2024 في محلات الصاغة المصرية - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:42 مساءً - يقوم الكثير من المستثمرين والكثير من الأفراد بالبحث عن سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، التي تعد من أفضل السبائك التي تتناسب سعرها مع الجميع، كما أن هناك عدم استقرار وتذبذب في أسعار الذهب والسبائك بسبب ارتفاع سعر الدولار التي أثر علي الكثير من أسعار المعادن.
سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
- سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام btc اليوم سجل نحو 4,498 جنيه مصري شامل المصنعية.
- سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام btc اليوم سجل نحو 11,052.50 جنيه مصري شامل المصنعية.
- سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام btc اليوم سجل نحو 21,940 جنيه مصري شامل المصنعية.
- سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام btc اليوم سجل نحو 43,870 جنيه مصري شامل المصنعية.
- سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام btc اليوم سجل نحو 87,700. جنيه مصري شامل المصنعية.
- سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام btc اليوم سجل نحو 219,050 جنيه مصري شامل المصنعية.
- سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام btc اليوم سجل نحو 438,000 ألف جنيه مصري شامل المصنعية.
- سعر سبيكة الذهب وزن ربع كيلو جرام btc اليوم سجل نحو 1,087,675 جنيه مصري شامل المصنعية.
- سعر سبيكة الذهب وزن نصف كيلو جرام btc اليوم سجل نحو 2,174,300 جنيه مصري شامل المصنعية.
- سعر سبيكة الذهب وزن كيلو جرام btc اليوم سجل نحو ـ4,346,050جنيه مصري شامل المصنعية.
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10/12/2024
- حقق سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بقيمة 4,326 جنيه للشراء، 4,303 جنيه للبيع.
- كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3,244 جنيه للشراء، 3,227 جنيه للبيع.
- وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بقيمة تصل إلي 3,785 جنيه للشراء، 3,765 جنيه للبيع.
- ناهز سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2,523 جنيه للشراء، 2,510 جنيه للبيع.
- وصل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم نحو 3,965 جنيه للشراء، 3,944 جنيه للبيع.
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