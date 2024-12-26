مشاهير العرب - ملخص الحلقة الأولى من مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث.. ومواعيد عرض الحلقة الثانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 01:07 مساءً - مسلسل موضوع عائلي.. تصدر مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث تريند محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد عرض أولي حلقاته على منصة شاهد الرقمية.

إهداء الحلقة الأولي للفنانة لبنى محمود

شهدت الحلقة الأولي من مسلسل موضوع عائلي العديد من الأحداث، وأولها إهداء الحلقة لروح الفنانة الراحلة لبنى محمود، والدة إبراهيم، وفي نهاية الحلقة الأولى ظهرت صورة الراحلة مع تعليق: «إهداء إلى أمّنا الغالية الفنانة القديرة لبنى محمود».

أحداث الحلقة الأولي من مسلسل موضوع عائلي

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل موضوع عائلي بـ ذهاب الجميع لزيارة مقبرة والدة إبراهيم وزينب، وبدأ الجميع في تذكر مواقفهم مع هذه الشخصية وطرائفها، وحرص إبراهيم على الدعاء لها.

وظهر الشيف إبراهيم، الذي يجسد شخصيته الفنان ماجد الكدواني أثناء تصويره حلقة من برنامج الطبخ، ويذاع على الهواء مباشرة، حيث يتحدث مع جمهوره بخفة دم ونصح السيدات بالتركيز على طريقة نفسها في طبخ الطعام، ثم قامت شقيقته زينة بمداخلة هاتفية بشكل كوميدي، ثم ظهر حسن ابن شقيقته وزوج ابنته سارة وهو يجسد مشهد سينمائي، حيث عبرت شقيقة ماجد الكدواني عن فخرها وسعادتها بابنها.

ومن الناحية الأخرى، ظهر التفاف المعجبين حول حسن طه دسوقي ورحبت به شركة الإنتاج وطلبت منه تكرار الشخصية الذي اشتهر بها لكنه رفض مما جعل المخرج معتز التوني، يوبخه ويقوم بطرده.

وبعدها جاءت مكالمة للفنان ماجد الكدواني، من الإنتاج بإيقاف برنامجه بسبب خسارة المعلنين ولكن عندما ذهب لمنزل شقيقته أبلغه رمضان زوج شقيقته حسن رضوان بأنه أصبح تريند بسبب ما حدث في حلقة البرنامج التليفزيوني من مفرقعات بسبب انفجار مايكرووف.

وخلال زيارة إبراهيم وعائلته لقبر أمه، تلقوا بلاغ ببيع مقابرهم لـ عبلة ابنة خالهم الدور الذي جسدته رانيا يوسف، كما قاضتهم في المحاكم لطردهم من الشقة.

وانتهت الحلقة بظهور قوة تنفيذ أحكام بطرد ماجد الكدواني وشقيقته زينة من منزلهم.

مواعيد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

ومن المقرر أن يكون موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث بشكل حصري على منصة شاهد VIP في تمام الساعة 9 مساءً.

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

يجسد بطولة مسلسل موضوع عائلي 3: ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، سماء إبراهيم، محمد رضوان، طه دسوقي وغيرهم عدد من الفنانين الشباب والكبار، والعمل من إخراج أحمد الجندي، وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.