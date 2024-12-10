اكتشفوا كل جديد حول لينك مظلتي بحث الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة spa.gov.iq والشروط الواجبة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - يدور البحث من قبل المواطنين العراقيين عن لينك مظلتي بحث الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، حيث تهدف هذه المبادرة مساعدة الأشخاص ذات الدخل المحدود والفقراء لتلبية احتياجاتهم الأساسية في كافة المحافظات، فأتاحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية لينك منصة مظلتي عبر موقعها الرسمي لكي يتمكن المواطنين بالاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية، كما أعلنت عن كافة الشروط والمستندات المطلوبة للحصول علي هذا الدعم، سوف نعرض لكم كافة التفاصيل عبر الاتي.

لينك مظلتي بحث الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

يجب عليك الدخول الي الموقع الرسمي لمنصة مظلتي من هنا.

قم باختيار اللغة، واضغط علي أيقونة تسجيل الدخول.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للتسجيل.

بعد ذلك، اضغط علي أيقونة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية” من الخيارات المتاحة امامك.

يجب عليك كتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

اختار اسم المحافظة التابع لها.

يجب عليك اختيار أيقونة “الوجبة السابعة” أي الأخيرة.

وأخيرا يجب عليك الضغط علي زر “الاستعلام”.

سوف تظهر لك النتيجة علي الفور.

شروط الحصول علي دعم الرعاية الاجتماعية

يجب أن يكون الشخص المتقدم حامل للجنسية العراقية.

يجب أن يكون الشخص مقيم في دولة العراق بشكل دائم.

يجب أن يكون سن المتقدم يتراوح ما بين 18 إلي 60 عام، للذكور.

يجب أن يتراوح سن المتقدم بالنسبة للنساء ما بين 15 إلي 55 عام.

يشترط للحصول علي دعم الرعاية الاجتماعية ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.

يشترط ألا يكون لدي المتقدم أي عقارات او سيارات او ما شبة ذلك مسجلة باسمه.

يجب إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة منك للحصول علي الدعم.

الأوراق المطلوبة للحصول على الوجبة الأخيرة