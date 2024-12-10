اكتشفوا كل جديد حول شروط وخطوات التسجيل في برنامج تكافل الطلاب 1447 هـ للحصول على الدعم المالي عبر takaful.org.sa - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:59 مساءً - يعد برنامج تكافل الطلاب إحدى المبادرات الاجتماعية الهامة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تقديم الدعم المالي للطلاب الذين يواجهون صعوبات اقتصادية، مما يمكنهم من مواصلة تعليمهم دون القلق بشأن التكاليف الدراسية، حيث تأسس البرنامج في عام 1431 ه‍ (2010م) ويستهدف بشكل خاص الطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود، كما يهدف برنامج تكافل إلى تحسين الوضع المعيشي للطلاب وزيادة فرصهم في الحصول على تعليم جيد دون عوائق مالية، وفي هذا المقال سنذكر لكم شروط القبول في البرنامج وطريقة التسجيل فيه بالإضافة إلى موعد صرف الدعم وأوقات التسجيل، حيث يعد برنامج تكافل الطلاب من البرامج الهامة التي تساعد الطلاب السعوديين من الأسر المحتاجة على مواجهة تحديات التعليم وتحقيق فرص أفضل في مسيرتهم الأكاديمية.

شروط الاستفادة من برنامج تكافل الطلاب

برنامج تكافل الطلاب يشمل فئات معينة من الطلاب الذين يواجهون تحديات مالية، ويتم تحديد مدى استحقاقهم من خلال مجموعة من الشروط التي يجب أن تنطبق عليهم، وهي كالتالي:

يشترط أن يكون الطالب سعودي الجنسية وأن يكون من أبوين سعوديين.

يجب أن يكون الطالب مسجلا في إحدى المدارس التي تشملها خدمات برنامج تكافل والتي يتم تحديدها وفقا للأنظمة المتبعة.

يجب على الطالب استيفاء شروط الاستحقاق الخاصة بالبرنامج مثل دخل الأسرة وعدد الأفراد وغيرها من المعايير الاجتماعية.

يشترط على الطالب التأكد من الالتزام بمواعيد التسجيل المعلنة في البرنامج.

ضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة في استمارة التسجيل والتأكد من إرفاق المستندات المطلوبة بشكل كامل ودقيق.

طريقة التسجيل في برنامج تكافل الطلاب

للتسجيل في برنامج تكافل الطلاب يجب اتباع الخطوات التالية: