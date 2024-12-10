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“موضوع عائلي 3” موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل “موضوع عائلي” بطولة ماجد الكدواني ورانيا يوسف - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:59 مساءً - يبحث عن موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل “موضوع عائلي” عدد كبير من متابعينه الذين استمتعوا بمشاهدة الأجزاء السابقة؛ لذلك مع اقتراب موعد نزول الحلقات يهتم محبي المسلسل بمشاهدة أولى حلقاته بمجرد نزولها، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح أهم التفاصيل المتعلقة بالمسلسل وموعد إطلاقه.

موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل “موضوع عائلي”

قد تم تحديد موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 ليكون في يوم الخميس الأخير لهذا العام والموافق 26 من شهر ديسمبر؛ وبذلك ينتظر متابعي المسلسل الحلقة الأولى منه على نار احر من الجمر، وقد قامت  منصة شاهد التي تقوم بعرض المسلسل منذ بداية الجزء الأول بالإعلان عن مواعيد عرض حلقات الجزء الثالث من خلال حسابها الرسمي على منصة انستجرام.

ابطال مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

لمن لا يعلم ما هو مسلسل موضوع عائلي ولم يسبق له متابعته من قبل فهو مسلسل اجتماعي كوميدي تدور أحداثه بين مواقف عائلية مضحكة، يتألف فريق العمل الخاص به من مجموعة فنانين من ضمنهم : ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، طه الدسوقي، محمد شاهين، محمد القس، سما إبراهيم، محمد رضوان وياسمين وافي، ويشهد الموسم الثالث انضمام كل من النجمة “رانيا يوسف”، و”ياسمينا العبد”، والطفل “جان رامز”. ويقوم بإخراج المخرج أحمد الجندي، بينما مؤلفين المسلسل هما كريم يوسف ومحمد عز الدين، وقام بإنتاجه أحمد الجنايني.

حكاية مسلسل موضوع عائلي

قد كانت الحبكة الدرامية الكوميدية التي تميز بها مسلسل موضوع عائلي خلال الجزئيين السابقين هي السبب الرئيسي وراء نجاحه واعجاب الجماهير به، وقد كانت البداية الشيقة للجزء الأول أن هناك اب يُدعى إبراهيم يكتشف أن زوجته السابقة قد أنجبت منه فتاة تُدعي سارة، ويحاول إبراهيم طوال الجزء الأول أن يتقرب من ابنته حتى يصبحا صديقين خصوصًا بعد أن توفت والدتها وفي النهاية تعرف سارة حقيقة أنه والدها، بينما تأتي أحداث الجزء الثاني ليكون إبراهيم معارض لزواج ابنته سارة بعد أن توالت سنتين فقط من لقائهما، ولكن بعد اكتشافه لحقيقة مرضه واحتمالية وفاته قبل رؤيتها بالفستان الأبيض قد وافق على زواجها وبذلك انتهت أحداث الجزء الثاني ومن المنتظر أن يأتي الجزء الثالث بمزيد من الحكايات الممتعة.

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