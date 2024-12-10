اكتشفوا كل جديد حول هام جداً.. موعد امتحانات الترم الأول 2024/2025 للكافة المراحل التعليمية بناءً على بيان وزارة التربية والتعليم - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:59 مساءً - موعد امتحانات الترم الأول 2024 شغل الملايين من الأباء والأمهات والطلاب، فأيام قلائل تفصلنا انتهاء الفصل الدراسي الاول، وبالتالي فإن الطلاب انتابهم حالة من التوتر والقلق بسبب اقتراب انطلاق امتحانات نصف العام الدراسي، وبالتالي يتساءلون عن موعدها من أجل الاستعداد لها، حيث يريد كل منهم المذاكرة بشكل جيد والتهيئ للامتحانات، لذلك نخصص لكم زوارنا الكرام في السطور التالية موعد امتحانات الترم الأول 2024 لجميع المراحل التعليمية.

موعد امتحانات الترم الأول

تم الإعلان عن موعد امتحانات الترم الأول 2024/2025 من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أنه سيتم عقد امتحانات النقل للصفوف الابتدائية والإعدادية اي من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، من اليوم الموافق الحادي عشر من شهر يناير 2025 وتستمر حتي اليوم الموافق السادس عشر من شهر يناير 2025.

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية

سوف يتم عقد امتحانات الشهادة الاعدادية بداية من اليوم الموافق الثامن عشر من شهر يناير 2025 وتستمر حتى اليوم الموافق الثالث والعشرين من شهر يناير 2025.

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

سوف يتم البدء في امتحانات الصف الاول والثاني الثانوي في اليوم الموافق الحادي عشر من يناير 2025 وسوف يتم الانتهاء منها في اليوم الموافق السادس عشر من شهر يناير 2025، حيث أنها ستتم علي فترتين تكون الفترة الأولى لامتحانات الصف الثاني الثانوي أما الفترة الثانية ستكون لامتحانات الصف الأول الثانوي، حيث يتم تخصيص نصف ساعة بينهم.

تبعا لما جاء من الخريطة الزمنية التي عقدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن إجازة نصف العام لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية ستبدأ من يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر يناير القادم 2025، كما أنها تستمر لمدة أسبوعين، كذلك يتم الانتهاء منها يوم الخميس الموافق للثاني من فبراير 2025.