اكتشفوا كل جديد حول الأهلي والهلال في مأزق .. فيفا يعلن رسميًا جدول مباريات كأس العالم للأندية 2025 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:59 مساءً - يتساءل عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان عن جدول مباريات كأس العالم للأندية 2025، يأتي ذلك عقب حفل القرعة العلنية الذي تم إقامته في ميامي في اليوم الخامس من شهر ديسمبر الجاري، وقد شارك فيه نخبة من أبرز الشخصيات الفنية والرياضية أثناء سحب أسماء الأندية، هذا ويأتي كأس العالم للأندية في الموسم القادم بشكل جديد عما سبقه من المواسم الماضية، جدير بالذكر أن الوطن العربي يشارك في البطولة العالمية بـ 5 أندية، في إطار ذلك نكشف لكم فيما أدناه كافة التفاصيل.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2025

من المنتظر أن نشهد مواجهات من العيار الثقيل في بطولة كأس العالم للأندية، حيث من المقرر أن يشارك 32 فريقًا من حول العالم تم توزيعهم على ثمان مجموعات، ويأتي جدول مباريات البطولة في دور المجموعات ( المجموعة الأولى ) على النحو التالي:

الأهلي ضد إنتر ميامي: الأحد الموافق الخامس عشر من يونيو 2025 في الرابعة فجرًا بتوقيت مصر.

بالميراس ضد بورتو: الإثنين 16 يونيو 2025 في الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة.

بالميراس ضد الأهلي: الخميس الموافق التاسع عشر يونيو 2025 في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت مصر.

إنتر ميامي ضد بورتو: الخميس قي الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مصر.

بالميراس ضد إنتر ميامي: الجمعة 24 يونيو 2025 في الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

الأهلي ضد بورتو: الجمعة 24 يونيو 2025 في الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الهلال السعودي

يشارك الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية على النحو التالي:

يخوض فريق الهلال مباراته الأولى ضد ريال مدريد يوم الأربعاء 18 يونيو 2025،ـ على أن تبدا الساعة العاشرة بتوقيت السعودية على ملعب هارد روك في ميامي.

يواجه الهلال فريق سالزبورغ يوم الاثنين 22 يونيو 2025 وتبدأ المباراة الواحدة بعد منتصف الليل على ملعب أودي بواشنطن.

مباراة الهلال ضد باتشوكا تقام يوم الخميس 27 يونيو 2025 وتبدأ الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت السعودية على ملعب غيوديس بناشفيل.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

في ضوء الحديث عن جدول مباريات كأس العالم للأندية 2025، نشير إلى المجموعات: