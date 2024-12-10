اكتشفوا كل جديد حول اعلان مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 174 موعد عرضها وتردد القنوات المجانية الناقلة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:09 مساءً - بعد ظهور الإعلان التشويقي لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 التى جاء محملا بالعديد من الاحداث المشوقة والمثيرة للجماهير، لذلك ازدادت محركات البحث الإلكتروني بالسؤال عن موعد العرض والقنوات المجانية الناقلة للمسلسل، حيث يعتبر المسلسل من أهم المسلسلات التاريخية التركية التى جاءت فى مجال الدراما حتى اليوم، والجدير بالذكر أن المسلسل يعلن عن قصة المؤسس عثمان بطريقة مشوقة وممتعة، وبسبب كثرة البحث عن المسلسل سوف نوفر لكم الموعد والقنوات الناقلة فى هذا المقال من خلال موقعنا اقرأ نيوز.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 174

تحتوى الحلقة 174 من مسلسل المؤسس عثمان على العديد من الاحداث المشوقة التى اثارت فضول الجميع من متابعي ومحبى المسلسل وفقا للإعلان الأول والثاني الذى أعلنته الشركة المنتجة للمسلسل، فمن المتوقع أن تحمل الحلقة الكثير من المفاجآت ايضا، وتتناول خطط صوفيا للانتقام من عثمان بعد هروبها مع لوكاس، كما يتم عرض المسلسل على قناة ATV التركية حلقة كل أسبوع تكون يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر وتركيا، كما يعرض مترجما على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

تردد القناة: 12034

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

من خلال التردد: 11034

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

معدل الاستقطاب: عمودي

تردد قناة ATV التركية على النايل سات

تردد القناة: 10796.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

معدل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تردد قناة ATV التركية على ترك سات