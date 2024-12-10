اكتشفوا كل جديد حول ارتفاع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في البنوك المصرفية والسوق السوداء - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:49 صباحاً - منذ بداية التعاملات الصباحية ويتم التساؤل عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في البنوك المصرفية والسوق السوداء، وهذا من قبل العديد من المواطنين الذين يردون ان يعرفوا قيمة العملة المحلية امام الدينار، وهذا لان الدينار الكويتي في هذه الفترة يعد اكبر واقوى عملة في الوطن العربي والشرق الأوسط، وذلك لان اقتصاد دولة الكويت متزن بشكل كبير ، ومن الجدير بالذكر ان الكويت تعد من اول الدول المصدرة للنفط في العالم، ومن خلال هذا التقرير سوف نوفر لكم متابعينا اخر تحديث لسعر صرف الدينار الكويتي الان.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق

وصل الان سعر صرف الدينار الكويتي امام الجنية المصري في السوق السوداء الى 160.57 جنيه للشراء.

وصل الان سعر صرف الدينار الكويتي امام الجنية المصري في السوق السوداء الى 163.83 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم

164.13 جنيه للشراء.

و164.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنك مصر اليوم

163.84 جنيه للشراء.

و164.60 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية اليوم

156.78 جنيه للشراء.

و163.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي اليوم

163.52 جنيه للشراء.

و164.70 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك نكست اليوم

157.34 جنيه للشراء.

و167.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار في المصرف العربي الدولي اليوم

164.15 جنيه للشراء.

164.60 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي اليوم