بكام سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 وأسعار العملات داخل البنوك - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:49 صباحاً - لاعتبار الدولار الأمريكي من أهم العملات الأجنبية التى تؤثر على الاقتصاد حول العالم، يبحث عن سعره مقابل الجنية المصرى العديد من المواطنين ورجال الاعمال والتجار كل يوم، والجدير بالذكر أن هناك علاقة ترادفيه بين سعر الدولار والحياة الاقتصادية فكلما أرتفع سعر الدولار ارتفعت سعر السلع الاستهلاكية داخل الأسواق، وبسبب ازدياد عمليات البحث الإلكتروني كل يوم بالسؤال عن سعر الدولار وبالأخص فى الأسواق الموازية، فسوف نوفر لكم أخر تحديثات لسعر الدولار مقابل الجنية المصري فى السطور الاتية.

بكام سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثلاء 10 ديسمبر 2024

سعر صرف 1 دولار أمريكي 49 جنيه مصري.

سعر صرف 5 دولار أمريكي 247 جنيه مصري.

سعر صرف 10 دولار أمريكي 493 جنيه مصري.

سعر صرف 25 دولار أمريكي 1,233 جنيه مصري.

سعر صرف 50 دولار أمريكي 2,465 جنيه مصري.

سعر صرف 100 دولار أمريكي 4,930 جنيه مصري.

سعر صرف 500 دولار أمريكي 24,650 جنيه مصري.

سعر صرف 1000 دولار أمريكي 49,300 جنيه مصري.

سعر صرف 5000 دولار أمريكي 246,500 جنيه مصري..

سعر صرف 10000 دولار أمريكي 493,000 جنيه مصري.

أسعار العملات اليوم داخل البنك المركزى المصرى