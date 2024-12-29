وزير الإسكان يعلن إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات أكتوبر الجديدة ودخولها الخدمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:21 صباحاً - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات كهرباء أكتوبر الجديدة، جهد 220/22/22 KV، وقدرة حالية اجمالي 375 MVA، بمدينة أكتوبر الجديدة، ودخولها التشغيل والخدمة، وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان على توفير الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة.

وقال وزير الإسكان، في بيان اليوم الأحد، إن المحطة ستخدم مشروعات سكنية، ومناطق صناعية، وقطع أراض متنوعة، مؤكداً مواصلة جهود وزارة الإسكان للنهوض بمشروعات البنية الأساسية لخدمة المواطنين والمستثمرين بالمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن محطة المحولات تقوم بتغذية مشروعات الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين غرب المطار، والمناطق الصناعية واللوجستية بالمدينة، مؤكداً حرص جهاز المدينة على تنفيذ هذه المشروعات وفقاً لأعلى معايير الجودة والمستوى الفني المطلوب.

وأضاف المهندس محمد عبد المقصود، أن هذه الجهود تأتي في إطار السعي لتحقيق رؤية الدولة، لتوفير بيئة ملائمة للتنمية ودفع عجلة الإنتاج للمناطق الصناعية واللوجستية، وتحقيق جودة الخدمة اللائقة لجميع المواطنين المستفيدين من وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة غرب المطار.

وفي السياق نفسه.. قام المهندس محمد عبد المقصود، بزيارة لمطار أكتوبر، وبصحبته المهندسة إيمان شبيب، نائب رئيس الجهاز، والدكتور مهندس رزق محمد، معاون رئيس الجهاز، وذلك في إطار التنسيق المشترك والتعاون المثمر بين جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة ومطار أكتوبر، حيث كان في استقباله مسئولو المطار.

وأشاد مسئولو المطار، بجهود جهاز المدينة برئاسة المهندس محمد عبد المقصود، في تنفيذ المشروعات الضخمة، وبما تم تحقيقه في مجال الطرق المحيطة بالمطار والتنمية العمرانية بالمدينة، معربين عن تقديرهم للتعاون المشترك مع الجهاز.

وخلال الزيارة تفقد عبد المقصود، تنفيذ الطرق المحيطة بالمطار والمؤدية لعمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين غرب المطار، حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي والعقبات التي قد تعيق تقدم الأعمال.

وشدد رئيس الجهاز، على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة والمواصفات الهندسية المعتمدة، مؤكداً ضرورة رفع معدلات التنفيذ لضمان تسليم المشروعات في موعدها بالشكل اللائق.