اكتشفوا كل جديد حول حقيقة إصدار شهادة ادخار جديدة في البنك الأهلي بعائد 30% وافضل شهادة متاحة في البنك حتى الان - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:32 صباحاً - في الوقت الراهن يتم التساؤل على مواقع البحث العالمية عن حقيقة إصدار شهادة ادخار جديدة في البنك الأهلي بعائد 30%، وهذا من قبل الكثير من المستثمرين المتعاملين مع البنك الأهلي المصري، حيث شهدنا في الفترة الماضية انتشار الكثير من الاخبار تفيد بأن البنك الأهلي سوف يطرح شهادة ادخارية جديدة بفائدة 30%، لذلك توجه المستثمرين الى مواقع البحث للتساؤل عن حقيقة هذا الامر، ومن خلال السطور التالية سوف نوفر لكم متابعينا الأعزاء التفاصيل الكاملة حول هذا الامر ، تابعو الاتي.

حقيقة إصدار شهادة ادخار جديدة في البنك الأهلي بعائد 30%

في الساعات الماضية قام احد المسؤولين داخل البنك الأهلي المصري بالرد على الاخبار المتداولة حول ان البنك سوف يطرح شهادة ادخارية جديدة بفائدة تصل الى 30%، وقام بنفي كافة الاخبار المنتشرة، وتابع انه يجب التأكد من صحة كافة الاخبار المنتشرة قبل تصديقها، وأشار ان الشهادة المتاحة بعائد 30% الان هي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتناقص ، ومن الجدير بالذكر ان هذه الشهادة تعد من افضل الشهادات التي طرحها البنك الأهلي المصري الى الان.

افضل شهادات البنك الأهلي

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتناقص والتي تكون تفاصيلها كالاتي:

مدة طرح الشهادة تكون : ثلاث سنوات.

الحد الأدنى لمبلغ الاكتتاب يكون: الف جنيه مصري ، ويمكن للعميل ان يضاعفها.

معدل العائد على الشهادة يكون :