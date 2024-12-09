اكتشفوا كل جديد حول تعليم الرياض .. رابط التسجيل في المستوي الأول لمرحلة رياض الأطفال 2024 وشروط القبول في مدارس رياض الأطفال المتاح التسجيل - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:23 صباحاً - رابط التسجيل في المستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال 2024 أعلنت الإدارة العامة لـ تعليم الرياض التابعة لوازرة التعليم السعودية عن فتح باب التسجيل في المستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال عبر رابط منصة نور الإلكترونية والتي تأتي ضمن أهم المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية التي تسهل على الطلاب وأولياء الأمور الحصول على العديد من الخدمات التعليمية المختلفة، مثل تسجيل الطلاب، ومتابعة دراسة الطلاب، ويستهدف التسجيل المعلن من قبل الوزارة مؤخرا الطلاب من مواليد 1 محرم 1442، وحتى يوم 11 محرم 1443، وذلك وفقا للشروط والمعايير التي قامت الوزارة التعليمية بتحديدها، وفيما يلي ننقل لكم تفاصيل رابط التسجيل في المستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال 2024 وشروط القبول في الروضة.

رابط التسجيل في المستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال 2024

أطلقت وزارة التعليم السعودية رابط منصة نور الإلكترونية للبدء في إجراءات التسجيل في المستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال 2024 فى الرياض اعتبارا من يوم الأحد الموافق 8 من ديسمبر 2024، على نحو الخطوات التالية:

التوجه في البداية إلى رابط منصة نور.

تسجيل الدخول كولى أمر من خلال ادخال الاسم وكلمة المرور.

النقر على تبويب تسجيل مستخدم جديد.

قم بملء استمارة التسجيل بجميع البيانات المطلوبة.

قم بتحديد صلة القرابة، والمرحلة المطلوب التسجيل بها.

قم بإدخال البيانات الخاصة بالطالب، مع تحديد نوع المؤسسة التعليمية المطلوب الإلتحاق بها.

قم بإدخال بيانات المدرسة والإدارة التعليمية.

انقر على زر الموافقة على الشروط والأحكام.

وأخيرا قم بالنقر على زر التسجيل.

أسماء الروضات المستهدفة فى تسجيل المرحلة الأولي في الرياض

بيان بأسماء مدارس رياض الأطفال المتاح التسجيل فيها للمستوى الأول والمستوى الثاني

شروط القبول في الروضة 2024

حددت تعليم الرياض جميع الشروط التي يجب أن يتم توافرها في الطفل الذي سيتم تسجيله في المستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال 2024، وذلك لضمان قبول طلب التسجيل، وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية: