اكتشفوا كل جديد حول منحة السياحة في الجزائر 2024 متى صدر قرار منحة السياحة للمرة الأولى؟ - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:32 صباحاً - قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد في الفترة الماضية عن رفع القيمة الخاصة بمنحة السياحة، وقد جاء هذا القرار مؤخرا، وصدر بعد العديد من المناشدات لحفظ كرامة المواطنين الجزائريين لتخصيص منحة مالية مميزة، وتكفي لتلبية كافة الاحتياجات من أجل سداد كافة مستحقات السفر، وفيما يلي المزيد من التفاصيل.

منحة السياحة في الجزائر

أفد البيان الخاص برئاسة الجمهورية في الجزائر أن الرئيس قد قرر في الساعات القليلة الماضة أن يقوم برفع قيمة الحد الأقصى الخاص بمنحة السياحة لتصل حتى مبلغ 750 يورو للأشخاص البالغين، وتمنح لكافة الأشخاص من المستحقين مرة واحدة خلال العام، كما قد تم التوضيح من خلال البيان أنه تم رفع القيمة الخاصة بالمنحة كي تصل حتى 300 يورو، كما قد أوضح البيان الرسمي لرئاسة الجمهورية أن المنحة للأشخاص من القصر تصل لنحو 300 يورو.

متى صدر قرار منحة السياحة للمرة الأولى في الجزائر؟

كان الصدور الأول لمنحة السياحة في الجزائر عام 1997 م، ومنذ الفترة الأولى للقرار وحتى آخر قرار صدر من الرئيس تبون لم يتم العمل على زيادة تلك المنحة المالية المقدمة للمواطن الجزائري المستحق، وقد كانت تلك المنحة بقيمة مالية تعادل 15 ألف دينار جزائري، أي ما يصل حتى 100 يورو فقط.

التقديم على منحة السياحة الجزائر

يمكن أن يتوجه المواطن في الجزائر لواحد من بين البنوك العمومية أو المصارف البنكية الخاصة في الجزائر.

يجب أن يتم فتح ملف لطالب المنحة ويتضمن المستندات الرسمية وأبرزها جواز السفر وصورة للمعلومات التي يتضمنها، والتذكرة الخاصة برحلة الطيران ومعلوماتها، كما يجب أن يتم تقديم نسخة من تأشيرة سفر المواطن حتى يتم منح المتقدم منحة السياحة.

تقدي وصل سداد قيمة الرسوم وقدره 1000 دينار جزائري.