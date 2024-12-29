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مشاهير العرب - «سعيد بنجاحي».. كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل عرض مسرحية الباشا في السعودية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «سعيد بنجاحي».. كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل عرض مسرحية الباشا في السعودية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «سعيد بنجاحي».. كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل عرض مسرحية الباشا في السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:21 صباحاً - كشف الفنان كريم عبد العزيز، عن تفاصيل مسرحية الباشا، معربا عن سعادته بنجاح المسرحية في موسم الرياض بالسعودية.

وقال خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»:«رد الفعل على مسرحية الباشا في السعودية، شيء يفرحني ويشرفني، أنا سعيد بنجاحي للعام الثاني على التوالي بعد تقديم مسرحية السندباد الموسم الماضي، الجمهور سعيد بالعرض وعندنا جمهور من كل الجنسيات».

وأضاف كريم عبد العزيز: «أول مرة أشتغل مع هنا الزاهد، وأنا عشقتها في المسرحية لأنها فنانة كاملة والناس بتموت فيها في السعودية، بتمثل كوميدي وتراجيدي، وحسيت أنها فرد من العائلة».

وتابع: «أنا عايز أشكر المستشار تركي آل الشيخ، لتوفيره كل الإمكانيات لينا في مسرحية الباشا».

مسرحية الباشا

يذكر أن مسرحية الباشا تعرض على مسرح بكر الشدي في الفترة من 25 ديسمبر الجاري إلى 1 يناير المقبل، ويشارك في بطولتها إلى جانب كريم عبد العزيز وهنا الزاهد، كل من حاتم صلاح ودينا محسن وهيدي كرم، والعمل من إخراج رامي إمام، أغاني تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي نابلسي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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