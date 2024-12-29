مشاهير العرب - «سعيد بنجاحي».. كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل عرض مسرحية الباشا في السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:21 صباحاً - كشف الفنان كريم عبد العزيز، عن تفاصيل مسرحية الباشا، معربا عن سعادته بنجاح المسرحية في موسم الرياض بالسعودية.

وقال خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»:«رد الفعل على مسرحية الباشا في السعودية، شيء يفرحني ويشرفني، أنا سعيد بنجاحي للعام الثاني على التوالي بعد تقديم مسرحية السندباد الموسم الماضي، الجمهور سعيد بالعرض وعندنا جمهور من كل الجنسيات».

وأضاف كريم عبد العزيز: «أول مرة أشتغل مع هنا الزاهد، وأنا عشقتها في المسرحية لأنها فنانة كاملة والناس بتموت فيها في السعودية، بتمثل كوميدي وتراجيدي، وحسيت أنها فرد من العائلة».

وتابع: «أنا عايز أشكر المستشار تركي آل الشيخ، لتوفيره كل الإمكانيات لينا في مسرحية الباشا».

مسرحية الباشا

يذكر أن مسرحية الباشا تعرض على مسرح بكر الشدي في الفترة من 25 ديسمبر الجاري إلى 1 يناير المقبل، ويشارك في بطولتها إلى جانب كريم عبد العزيز وهنا الزاهد، كل من حاتم صلاح ودينا محسن وهيدي كرم، والعمل من إخراج رامي إمام، أغاني تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي نابلسي.