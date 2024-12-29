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مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة شقيقة سامح الصريطي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة شقيقة سامح الصريطي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة شقيقة سامح الصريطي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:21 صباحاً - فجع الموت الفنان سامح الصريطي بوفاة شقيقته الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

موعد ومكان جنازة شقيقة سامح الصريطي

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الكاتبة نفيسة الصريطي، بعد صلاة الظهر اليوم الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ليشيع الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة على طريق الفيوم

وفاة شقيقة سامح الصريطي

وفاة شقيقة سامح الصريطي

وأعلن الفنان سامح الصريطي، خبر وفاة شقيقته الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي، من خلال نشر صورة لها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وعلق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأم الأخت الصديقة الحبيبة الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي في ذمة الله».

ونعى سامح الصريطي، شقيقته، برسالة مؤثرة تعبر عن حزنه لرحيلها، قائلا: «توقف القلب النابض بالحب بعد رحلة طويلة من العطاء.. وتوقفت الحروف عن التعبير.. نسألكم الدعاء».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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