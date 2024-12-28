رئيس هيئة البترول يتابع تنفيذ مشروع مراقبة تداول البوتاجاز باستخدام منظومة سكادا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 07:40 مساءً - تابع المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول اليوم السبت، تنفيذ مشروع مراقبة تداول البوتاجاز بإستخدام منظومة سكادا في مقر شركة بتروجاس بالقاهرة.

يأتي المشروع الجاري تنفيذه ضمن رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق التحول الرقمي بأنشطة قطاع البترول من أجل إحكام الرقابة على تداول البوتاجاز بالسوق المحلي.

واستعرض المحاسب محمد إبراهيم فرحات رئيس شركة بتروجاس موقف المشروع موضحًا أنه يعمل على الوقوف اللحظي على أرصدة البوتاجاز المتاحة في كل مواقع الشركة بمختلف أنحاء الجمهورية والربط على غرفة الوقود بهيئة البترول لالتقاط وتسجيل الكميات، وتعتبر هذه هي المرحلة الأولى في تطبيق منظومة اسكادا التي تشمل مواقع الشركة في (الجيزة وسوهاج الاسكندرية)، على أن تبدأ من غدا المرحلة الثانية لينتهي العمل بها في 2025/5/31 لتغطي كافة محطات ومواقع شركة بتروجاس.

كما استعرض كافة خطط التحول الرقمي في منظومة البوتاجاز بالشركة والتي تستمر حتي عام 2028 وتشمل الي جانب هذا المشروع مشروعات اخري لمراقبة أرصدة البوتاجاز داخل الصهاريج Tank Gauging system، ومراقبة وإدارة السيارات الصهريجية لنقل البوتاجاز، ومشروع إدارة بيانات معدات تعبئة اسطوانات البوتاجاز.

العنصر البشري هو ثروة قطاع البترول الحقيقة



ووجه المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول بضرورة اتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع الشركة بكل دقة وحزم للحفاظ

على العنصر البشري لكونه الثروة الحقيقية لقطاع البترول، كما وجه الشكر لقيادات الشركة والعاملين بها، وحثهم على بذل المزيد من الجهد في المشروعات الخاصة برقمنة منظومة البوتاجاز ورفع كفاءتها.

شارك في الزيارة المهندس أيمن عبد البديع نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للنقل والتوزيع والمهندس أحمد الخليفة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتخطيط والمشروعات ولفيف من مسئولي الهيئة، والمهندس حسام أسعد رئيس شركة إيبروم والمهندس هيثم فيزان نائب رئيس شركة إيفاكو، وقيادات شركة بتروجاس.

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