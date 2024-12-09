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“السادسة والثلاثون” الان مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 36 عبر تردد قناة Trt 1 التركية والفجر الجزائرية - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول “السادسة والثلاثون” الان مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 36 عبر تردد قناة Trt 1 التركية والفجر الجزائرية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:49 مساءً - الآن تعرض الحلقة الجديدة السادسة والثلاثين عبر تردد قناة Trt 1 التركية، حيث يرغب الملايين من محبي الدراما التركية في متابعة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 36 خاصة بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها الحلقات السابقة، حيث تم عرض العديد من الصراعات التي خاضها بطلنا ضد الصليبيين، ودائمًا ما تتصدر حلقات هذا المسلسل محركات البحث وكافة منصات التواصل الاجتماعي وفي الفقرات التالية نعرض لكم موعد عرض الحلقات والقنوات العارضة لها.

متابعة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 36 

تستطيع متابعة الحلقة 36 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي من خلال شاشة قناتي تي ار تي التركية التي تعرض حلقة جديدة من المسلسل أسبوعيًا يوم الاثنين عند الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، كما يمكنك مشاهدة الحلقات مترجمة باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية التي تعرض الحلقة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 11:30 مساءً بتوقيت السعودية.

قصة مسلسل صلاح الدين الأيوبي

بعد أن وضحنا مواعيد عرض الحلقات والقنوات التي يمكنك من خلالها متابعة مسلسل صلاح الدين الأيوبي، يجب أن نوضح نبذة عن هذا العمل التاريخي المميز حيث تدور قصة المسلسل حول حياة القائد الأسطوري الذي تمكن من الانتصار على الصليبيين في معركة حطين الحاسمة، ونجح في توحيد الصفوف الإسلامية والحفاظ على دولتهم، ويلقي الضوء على طفولته ونبوغه في العلم والسياسة.

كما يعرض العديد من الصراعات التي خاضها، سواء من أجل الحفاظ على قوة الدولة الأيوبية أو لتحقيق الانتصار على الصليبيين، ويتناول المسلسل العديد من الأحداث المثيرة في هذه الفترة التاريخية، ويضم مجموعة من أشهر الممثلين في باكستان وتركيا، وقد تمكن هذا المسلسل من الحفاظ على نجاحه ليصبح من أشهر المسلسلات التركية التي يتم عرضها في الفترة الأخيرة، حيث تحقق حلقاته نسب مشاهدة عالية في تركيا وخارجها.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

تعرض الحلقة الجديدة عبر تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد وهو..

  • التردد 12034
  • القمر الصناعي نايل سات
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6
  • معدل الترميز 27500

تردد قناة Trt 1 التركية

يمكن تنزيل تردد قناة تي ار تي وهي القناة المسؤولة عن عرض الحلقة الجديدة عبر هذا التردد..

  • تردد القناة 11042
  • قمر نايل سات
  • معامل تصحيح الخطأ 3/4
  • استقطاب أفقي

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