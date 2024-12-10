اكتشفوا كل جديد حول وزارة المالية السعودية تكشف حقيقة صرف إعانة 1000 ريال بأمر ملكي للموظفين بالقطاع المدني والعسكري مع راتب ديسمبر - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:47 مساءً - ينتظر الموظفين بالقطاع المدني والعسكري موعد صرف راتب شهر ديسمبر 2024، وقد أعلنت وزارة المالية السعودية عن موعد شهري ثابت للصرف يتغير فقط حال تعارض مع عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية، وقد كشفت الوزارة عن حقيقة الأخبار المنتشرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن صرف إعانة 1000 ريال للموظفين بأمر ملكي، وفيما يلي المزيد من التفاصيل.

موعد صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر

حددت وزارة المالية السعودية اليوم السابع والعشرون من كل شهر ميلادي لصرف رواتب الموظفين بالقطاع المدني والعسكري، وأكدت على أن موعد صرف رواتب ديسمبر سيتم تبكيرها يوم واحد لتزامن يوم الصرف الرسمي مع عطلة نهاية الأسبوع الجمعة، لذلك سيتم صرف راتب ديسمبر يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024.

حقيقة صرف إعانة 1000 ريال بأمر ملكي للموظفين

بعد تداول أخبار عديدة عن صرف إعانة 1000 ريال للموظفين بالقطاعين بأمر من خادم الحرمين الشريفين، نفت وزارة المالية السعودية ذلك، وأكدت على أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، ولا توجد أي أوامر ملكية بصرف زيادة بالرواتب وما هو متداول غير صحيح.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين لشهر ديسمبر 2024

يمكن للموظفين في القطاع الحكومي الاستعلام عن رواتبهم والمستحقات المالية بسهولة عبر منصة “اعتماد” من خلال الخطوات التالية: