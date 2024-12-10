اكتشفوا كل جديد حول من قلب سوريا .. نزل تردد قناة سوريا tv الجديد وتابع أهم الأحداث لحظه بلحظة من التلفزيون السوري Syrian TV 2025 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:23 مساءً - تعتبر قناة سوريا TV منصة إعلامية رائدة تهتم بالقضايا السورية، إذ تقدم تغطية شاملة للأحداث داخل سوريا وخارجها، وأسست القناة لتكون صوت يعكس آمال الشعب السوري وينقل تحدياته اليومية من خلال محتوى متنوع يواكب تطلعات مختلف شرائح المجتمع، وتسعى القناة بشكل مستمر إلى تحسين جودة بثها للوصول إلى أكبر قاعدة من المشاهدين، ومع زيادة عمليات البحث عن تردد القناة في الفترة الحالية نستعرض معكم عبر هذا المقال جميع التفاصيل المرتبطة بتردد التلفزيون السوري Syrian TV 2025.

تردد قناة سوريا tv الجديد

إليكم أحدث الترددات الخاصة بقناة سوريا TV على مختلف الأقمار الصناعية:

القمر الصناعي الجودة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح الترميز نايل سات SD جودة عادية 10971 أفقي (H) 27500 7/8 نايل سات HD جودة عالية 11258 أفقي (H) 27500 5/6 سهيل سات 2 HD جودة عالية 11310 عمودي (V) 30000 2/3

ما الذي يميز التلفزيون السوري Syrian TV 2025؟

قناة سوريا TV ليست مجرد محطة إخبارية عادية بل تعتبر منصة شاملة تبرز تنوع المشهد السوري بفضل ما تقدمه من برامج غنية ومحتوى متنوع، ومن أبرز مميزاتها:

تقدم القناة مزيج متكامل من البرامج الإخبارية، الحوارية، الوثائقية، بالإضافة إلى المواد الثقافية والترفيهية، لتلبية احتياجات جميع أفراد الأسرة.

تعتمد القناة في سياستها التحريرية على تقديم محتوى موضوعي وموثوق، بعيد عن الانحياز، مما جعلها مصدر يحظى بثقة واسعة.

توفر القناة بثها بجودتي SD وHD، مما يمنح المشاهدين تجربة مرئية مريحة وواضحة.

بجانب البث الفضائي يمكن متابعة القناة عبر الإنترنت من خلال موقعها الرسمي وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

خطوات إضافة تردد قناة سوريا TV على الرسيفر

لإضافة تردد القناة الجديد إلى جهاز الاستقبال الخاص بك يمكنك اتباع الخطوات التالية: