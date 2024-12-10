اكتشفوا كل جديد حول تردد قناة الإخبارية السعودية alekhbariyatv على جميع الأقمار 2025 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:23 مساءً - تشتهر قناة الإخبارية السعودية كونها واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية بشكل عام، حيث انطلقت القناة بهدف تقديم محتوى إخباري شامل يغطي الأحداث المحلية والعالمية، ويعنى بتقديم التحليلات والتقارير التي تهم المشاهد السعودي والعربي، لذلك نستعرض تحديث تردد قناة الاخبارية السعودية الجديد.

قناة الإخبارية السعودية

قناة الإخبارية السعودية هي قناة رسمية تم إطلاقها في يناير 2004، كجزء من منظومة هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، حيث تعمل القناة على تغطية الأخبار المحلية والعالمية، مع التركيز على الموضوعات التي تهم المواطن السعودي، مثل القضايا الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، والثقافية، كما تواكب القناة الأحداث العاجلة وتقدم برامج تحليلية وحوارية تضم خبراء ومتخصصين، ومن مميزات قناة الإخبارية السعودية ما يلي:

تغطي القناة جميع الأخبار العاجلة والتقارير الميدانية بشكل موثوق.

تقدم القناة برامج تحليلية، حوارية، وثائقية تناقش مختلف القضايا المحلية والإقليمية.

تعتمد القناة على مصادر موثوقة لتقديم أخبار دقيقة.

تستخدم القناة أحدث التقنيات في البث، ما يضمن جودة عالية للصورة والصوت.

تضم فريقًا من المراسلين والمذيعين ذوي الكفاءة العالية.

تحديث تردد قناة الإخبارية السعودية 2024

يمكن متابعة قناة الاخبارية السعوذية بجودة عالية، من خلال ضبط التردد الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، فقد جاء تردد قناة الإخبارية السعودية على نايل سات على النحو التالي:

التردد: 12149

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كما جاء تردد قناة الإخبارية السعودية الجديد على القمر الصناعي عرب سات على النحو التالي:

التردد: 12015

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كما جاء تردد قناة الإخبارية السعودية الجديد على القمر الصناعي بدر سات على النحو التالي :