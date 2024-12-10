اكتشفوا كل جديد حول “بعد تحديث الإشارة” سلي أطفالك طول اليوم عبر تردد قناة كراميش hd نايل سات وعرب سات 2025 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:18 مساءً - تم تحديث تردد قناة كراميش hd نايل سات لتقديم أفضل جودة ممكنة للمشاهد العربي، إذ تستحوذ القناة على جماهيرية ضخمة من الأطفال بالوطن العربي، ويحرص جميع الأباء والأمهات على استقبال أخر تحديث من التردد عبر جميع الأقمار الصناعية تحديدًا العرب سات والنايل سات لكونهم الأوسع انتشارًا بالشرق الأوسط، وعلى هذا نشير إلى التردد الجديد وطريقة استقباله بالخطوات على جهاز الريسيفر.

تردد قناة كراميش hd نايل سات

منذ اللحظة الأولى لانطلاق قناة كراميش بالوطن العربي حققت نجاح كبير وانتشار غير مسبوق، واستطاعت أن تجعل لها مكانه ضخمة من بين قنوات الأطفال الفضائية الأخرى، ومع زياد أعداد المشاهدين من مختلف دول العالم، تحرص الإدارة الخاصة بالقناة على الاستعانة بأحدث التقنيات في مجال النقل عى الهواء مباشرةً، والآن يمكن استقبال تردد كراميش الجديد على القمر الصناعي نايل سات، وهو على النحو التالي وفق أخر تحديث:

تردد القناة: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ: ⅞.

معدل الاستقطاب :رأسي.

استقبال تردد قناة كراميش عبر عرب سات

القمر الصناعي عرب سات يعد الأكثر انتشارًا بدول الخليج العربي، وللحصول على أفضل مشاهدة ممكنة ومتابعة رائعة بألوان مبهجة وصوت نقي، يمكن ضبط إحداثيات التردد التالي بجود اتش دي عبر القمر الصناعي عرب سات:

تردد القناة :11390.

معدل الترميز :27500.

معامل الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب :رأسي.

كيف ابحث على قناة كراميش عبر جهاز الاستقبال ؟

في ضوء الحديث عن أخر تحديث لـ تردد قناة كراميش hd نايل سات وعرب سات، اليكم الخطوات الصحيحة لضبط التردد الجديد لقناة كراميش على جهاز الرسيفر الخاص بكم بنجاح:

الاستعانة بجهاز الريموت كنترول ثم الانتقال إلى قائمة الإعدادات. عبر التحرك بالسهم يتم الانتقال لقسم التركيب اليدوي. تحديد تبويب إضافة قناة. إدخال البيانات الجديدة الخاصة بالتردد بشكل صحيح في أماكنها. الآن قم بالضغط على أيقونة ابحث. الانتظار لثواني حتى يتم إيجاد القناة. ثم انقر حفظ لتكون من بين قائمة القنوات المحفوظة دائمًا على جهازك.

المحتوى الجديد والحصري للقناة يمنح لأطفالك على مدار اليوم البرامج التي تعينه على مراحل التعليم الأولية، كما أنها تذيع يوميًا أحدث الأناشيد الدينية والأغاني بالإضافة إلى أهم قصص الطفولة مع توفيرها للرسوم المتحركة بالألوان المبهجة.