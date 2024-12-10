اكتشفوا كل جديد حول عز بكام؟.. سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 الأسمنت يسجل رقم جديد - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 12:39 صباحاً - يشهد سوق مواد البناء في مصر تغيرات يومية ملحوظة، خاصة في أسعار الحديد والأسمنت، التي تعتبر من المواد الأساسية في قطاع التشييد والبناء، ومع استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، أصبحت متابعة هذه الأسعار ضرورة للعديد من المواطنين والمقاولين الذين يعتمدون على التحديثات اليومية لاتخاذ قراراتهم. سجلت أسعار الحديد ارتفاعات واضحة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، مما يعكس تقلبات الأسواق العالمية والمحلية في خامات البناء.

أسعار الحديد اليوم في السوق المصري

شهدت أسعار الحديد اليوم ارتفاعات متفاوتة بين الشركات، سجل حديد عز، الذي يعتبر من العلامات البارزة، سعر 40,629 جنيها للطن، بزيادة قدرها 630 جنيها مقارنة بالأمس، أما حديد المراكبي وحديد بشاي، فقد بلغ سعر الطن 41,000 جنيه، مما يجعلهما في صدارة الأسعار، وجاء حديد السويس عند سعر 39,000 جنيه، في حين سجل حديد العشري أقل سعر للطن بقيمة 37,500 جنيه، يليه حديد الجيوشي عند 39,000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

لم تخل أسعار الأسمنت من التغيرات أيضا، حيث ارتفع متوسط سعر أسمنت الرمادي إلى 2,948 جنيها للطن، بزيادة قدرها 38 جنيها عن أسعار الأمس، وجاءت باقي الأسعار على النحو التالي:

أسمنت النصر عند 1,960 جنيها للطن.

وأسمنت الشركة العربية وأسمنت السويس عند 2,000 جنيه.

بينما سجل أسمنت العسكري 1,950 جنيها للطن.

تظهر هذه التغيرات أهمية متابعة تطورات سوق مواد البناء، الذي يتأثر بعوامل داخلية وخارجية، لذلك، فإن الاستقرار في الأسعار يلعب دورا كبيرا في دعم قطاع البناء والتشييد بمصر.