اكتشفوا كل جديد حول اغاني اطفال 24 ساعة .. عند استقبال تردد قناة طيور الجنة 2024 Teor Eljanah - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 01:04 صباحاً - تعتبر هذه القناة واحدة من القنوات الرائدة المخصصة للأطفال في العالم العربي، وتتمتع بشعبية واسعة بفضل تقديم محتوى تعليمي وترفيهي يهدف إلى تطوير مهارات الأطفال وتعليمهم مفاهيم متنوعة مثل الحروف والأرقام، كما تعزز القناة العادات الصحية لدى الأطفال من خلال برامجها الجذابة وأغانيها التعليمية الممتعة، تستهدف القناة الأطفال بمختلف أعمارهم وتقدم محتواها بجودة عالية على مدار اليوم مجانا عبر الأقمار الصناعية، مما يجعلها الخيار المفضل للعديد من الأسر العربية التي تبحث عن تجربة تعليمية وترفيهية مميزة لأطفالها.

تردد قناة طيور الجنة 2024

التردد الخاص بالقناة هو: 11258.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 5/6.

جودة الصوت والصورة هى: HD.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

التردد الخاص بالقناة هو: 11310.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 3/4.

جودة الصوت والصورة هى: HD.

أهم برامج قناة طيور الجنة

مناجاة.

أخبار الدار.

الرسام الصغير.

أنا أحبكم.

بيت الحج.

رياضة X رياضة.

شموس لا تغيب.

طيور الجنة في عيونهم.

كواليس.

ماما قالت.

ورتل القرآن ترتيلا.

حكايا جنى.

حروف الهجاء.

رمضانيات.

نصائح رمضانية.

ست البيت الصغيرة.

من أنا؟.

خطاوي السيلاوي.

جنغل.

كنز.

كلمة وأكثر من معنى.

درر رمضانية.

فواصل طيور الجنة.

أنشد لنا.

جدول الضرب.

The Letters.

عصومي ع الباب.

لا تقل .. قل.

مميزات قناة طيور الجنة Teor Eljanah