اكتشفوا كل جديد حول عن طريق ID موقع استبدال الاكواد فري فاير 2024-2025 Free Fire garena وطريقة استبدالها بالمكافآت - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:47 مساءً - لأ تزال اكواد فري فاير المجانية الجديدة 2025 محل اهتمام الكثير من متابعي اللاعبة ، واهتمام قطاع كبير من محبي الألعاب الإلكترونية خلال الفترة الحالية ، حيث اكتسبت اللعبة شهرة واسعة بين الكثير من اللاعبين ، حيث يتمثل الحصول علي الأكواد ، والعمل علي امتلاك الفرصة وذلك في اطار تعزيز المهارات والمكافئات المتميزة ، وذلك من حديث العمل علي تحديث الملابس والازياء التي تخص اللاعبين، فهي لعبة مميزة تقوم بالتطوير المستمر الخاص بها.

أكواد فري فاير المجانية الجديدة 2025 Free Fire شغالة

هناك بعض الأكواد الجديدة التي تخص لعبة فري فاير ، والتي يمكن لجميع اللاعبين العمل في الأحتفاظ بها ، والعمل علي كتابتها في الحساب الخاص بك ، وسوف تتمكن في الحصول علي الملابس الجديدة ، الي جانب السيارات وغيرها والأكواد الجديدة التي تم نزولها هي :-

FFBC-HGSD-XSAQ وهذا كود الملابس والأزياء.

FFAC-VKPE-Y987: وهذا كود مظلة فري فاير.

RP4TXG29EXSJ: وهذا كود لوت سلاح سيد العقول.

FFBC-VHGSD-XSAQ: وهذا كود قنبلة يدوية.

FFFIC-RF85-4MZT: وهذا كود الجواهر المجانية.

f2pss-adfr-oabg-1wes: وهذا كود جواهر وسكنات.

RP4T-XG29-EXSJ: وهذا كود الدروع والأدوات.

FBSH-ARE1–0RBU5: وهذا كود المكافآت العشوائية.

FFAC-VKPE-Y987: وهذا كود المسدس.

FFAC-VKPE-Y987: وهذا كود رصاصة.

AWTY BVA1 KJHY 7HVN: وهذا كود جلد التنين.

YAPQSSRUEYVD: وهذا كود سكن بندقية.

FFBC-VHGSD-XSAQ: وهذا كود القبعة.

FFAC-VKPE-Y987: وهذا كود القناع.

موقع استبدال الاكواد فري فاير 2024-2025 Free Fire garena

بعد أن تتمكن في الحصول علي الأكواد الجديدة التي تخص لعبة فري فاير ، يمكنك الدخول علي الموقع الرسمي وذلك من اجل تفعيل ذلك الأكواد ، والحصول علي كل ما هو جديد في اللاعبة ، فكل ما عليك اتباع الاتي :-