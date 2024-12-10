اكتشفوا كل جديد حول استعد الآن.. موعد امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024 وتفاصيل جدول الامتحانات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:47 مساءً - تعد الشهادة السودانية واحدة من المحطات التعليمية المهمة في السودان لذلك يحرص الطلاب وأولياء الأمور على متابعة آخر الأخبار المتعلقة بمواعيد الامتحانات والإجراءات اللازمة للتسجيل، وفي هذا المقال سنتعرف على تفاصيل موعد امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024، بالإضافة إلى جدول الامتحانات والخطوات اللازمة للتسجيل حسب قرارات وزارة التربية والتعليم السودانية.

موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024

قامت وزارة التربية والتعليم السودانية بتحديد موعد امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024، حيث من المقرر أن تنعقد في فبراير المقبل، أما امتحانات العام الدراسي الماضي 2023 التي تم تأجيلها فستبدأ يوم السبت الموافق 28 ديسمبر الجاري، وتجري الوزارة استعداداتها اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل سلس بما في ذلك طباعة الامتحانات، ويذكر أن أكثر من 20 ألف طالب قد سجلوا لأداء الامتحانات ولا يزال باب التسجيل مفتوحًا حتى صدور إعلان رسمي بإغلاقه من قِبل الوزارة.

جدول امتحانات الشهادة السودانية 2023/2024

لتحقيق أفضل استعداد للامتحانات من المهم أن يكون الطلاب على دراية بالجدول الزمني لكل مادة، وفيما يلي جدول امتحانات الشهادة السودانية:

السبت 28 ديسمبر: التربية الإسلامية + الفنون (جلسة ثانية).

الأحد 29 ديسمبر: علوم الحاسوب.

الإثنين 30 ديسمبر: الأحياء + العلوم الهندسية.

الثلاثاء 31 ديسمبر: الجغرافيا + علوم أسرية.

الخميس 2 يناير: الكيمياء + الدراسات الإسلامية + الأدب الإنجليزي.

السبت 4 يناير: اللغة العربية.

الأحد 5 يناير: الفيزياء + التاريخ.

الإثنين 6 يناير: اللغة الفرنسية.

الثلاثاء 7 يناير: الرياضيات الأساسية والمتخصصة.

الأربعاء 8 يناير: اللغة الإنجليزية.

خطوات التسجيل في امتحانات الشهادة السودانية

لضمان تسجيل الطلاب في الامتحانات يجب اتباع الخطوات التالية: