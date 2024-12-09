اكتشفوا كل جديد حول تصويت مواجهـــات اليوم.. رابط موقع راعي النظر للتصويت في مسابقة منقية الجزيرة 2024 الأجمل والأقوى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 1446 raialnadhar.com - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:44 مساءً - رابط موقع راعي النظر للتصويت في مسابقة منقية الجزيرة ضمن فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، ترقب كبير من جانب المتابعين لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يشهد الكثير من الفعاليات المميزة خلال النسخة التاسعة له على التوالي، حيث نجح المهرجان في جذب الكثير من محبي الإبل في المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق موقع التصويت على جائزة منقية الجزيرة، والان ننقل لكم تفاصيل رابط التصويت على جائزة منقية الجزيرة 2024.

موقع راعي النظر للتصويت في مسابقة منقية الجزيرة

ويتنافس خلال مسابقة منقية الجزيرة عدد كبير من الإبل المميزة والفريدة في منطقة الجزيرة العربية، حيث شهدت مسابقة منقية الجزيرة هذا العامه مشاركة مجموعة من كبار مربي الإبل في الخليج العربي. وجاءت أبرز المنافسات في هذه النسخة “منقية ذندر الوضح” المملوكة لعبدالله عبدالمحسن عبدالكريم التويجري و”منقية مصيحات” المملوكة لموسى محمد عبدالله الموس حيث بدأ الجميع في متابعة المسابقة بحماس بمجرد انطلاقها، لما لها من اهمية في الوقوف على قيمة التراث البدوي وتعزيز ثقافة المملكة واهتمامها بالإبل.

رابط التصويت على جائزة منقية الجزيرة 2024

أطلق مهرجان الملك عبد العزيز للإبل رابط منصة راعي النظر لمتابعة التصويت على جائزة منقية الجزيرة من خلاله التصويت على منافسات الإبل من جانب الجماهير المتابعة من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وقد انطلق التصويت يوم السبت الموافق 7 من ديسمبر 2024، والذي شهد تفاعل غير مسبوق من جانب المهتمين والمتابعين في كل مكان، وقد وصل التصويت لمرحلة الدور الـ32 من السباق، وذلك عبر الموقع الرسمي للتصويت https://raialnadhar.com/

ومن الجدير بالذكر أن موقع التصويت على جائزة منقية الجزيرة 2024 قد شهد تعطل مفاجئ نتيجة الضغط الكبير من جانب المصوتين، إلا أن الجهات المختصة قد قامت بإصلاح العطل في اسرع وقت ممكن، ومواصلة التصويت من جديد، مع تعويض المصوتين من خلال مد فترة التصويت لوقت أطول.

جائزة منقية الجزيرة 2024

يعتبر مهرجان الملك عبد العزيز للأبل من أبرز الاحداث السنوية التي تقام بشكل مستمر وسنوي في المملكة العربية السعودية، وهي لا تقتصر على كونها مسابقة للابل وعرضها على المتابعين فقط، بل أنها تعتبر احتفالية تراثية وثقافية لجمع محبي الابل من خلالها بمشاركة مئات الألاف من المالكين للابل من مختلف دول الخليج، وتشمل جائزة مسابقة منقية الجزيرة التشرُّف بالسلام على راعي الحفل الختامي، تحقيق الشداد ، بالإضافة إلى الحصول على طائرة خاصة لصاحب الابل الفائزة.

نتائج التصويت في دور الـ 32: منافسة شرسة في البداية

جاءات نتائج اهم المنافسات فى دور ال32 للمنافسة على منقية الجزيرة كما يلي:-

“منقية مهلكات الحمر” المملوكة ليزيد المطيري و”منقية شقح النصر” المملوكة لغازي الذيابي. وقد جاءت نتائج التصويت بفوز منقية مهلكات الحم بنتسبه تصويت 55.77%

ووجاء نتيجة تصويت منقية نخبة النخبة المملوكة لمحمد بن زايد الخياري

ضد منقية تلاد المجاهيم المملوكة لمحمد بطي حامد آل حامد بفوز منقية نخبة النخبة بنسبه تصويت 67.34%

الجولة الثانية من مسابقة منقية الجزيرة 2024

وفقا لما أعلن عنه الشيخ فهد بن فلاح، فمن المقرر أن تقام الجولة الثانية من مسابقة منقية الجزيرة بين منقية مضيمات المملوكة لعمير فهد شنار القحطاني امام منقية النائلات المملوكة لعبدالله عامر عبدالله النهدي وبين كلا من منقية ذندر الوضح المملوكة لعبدالله عبدالمحسن عبدالكريم التويجري امام منقية مصيحات المملوكة لموسى محمد عبدالله الموس