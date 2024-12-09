اكتشفوا كل جديد حول ” لو ناوي تروح دبي” سعر الدرهم الاماراتي اليوم مقابل الجنية المصري الاثنين 9 ديسمبر في البنوك والأسواق المصرية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:44 مساءً - يعتبر الدرهم الاماراتي من العملات المهمة داخل الامارات حيث يتم استخدامه علي نطاق واسع داخل الدولة ويعتبر العملة الأساسية لكثير من عمليات الاستيراد والتصدير، ومن المهم لبعض الناس معرفة أسعار العملات في البنوك للتبادل التجاري وبعض المستثمرين في تحويل العملات وبعض المسافرين للتعامل مع الصرافة، ومن خلال موقعنا “اقرا نيوز” سوف نعرض لكم أخر الاخبار.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم مقابل الجنية المصري

لكثرة التعاملات مع دولة الامارات يسال الكثير عن سعر الدرهم أمام الجنية المصري وسعر تحويلة وسوف نعرض لكم في السطور الاتية سعر تحويل الدرهم الي جنيه مصري في السوق السوداء وبعض البنوك.

100 درهم يساري كم جنيه مصري في السوق السوداء؟

من خلال التعاملات في الصرافة تسأل الكثير عن ثمن تحويل 100 درهم الي جنية مصري وسوف نعرض لكم:

سعر تحويل 50 درهم الي جنية مصري يساوي 684.5 جنيه.

سعر تحويل 100 درهم الي جنية مصري يساوي 1,369 جنيه

سعر تحويل 300 درهم الي جنية مصري يساوي 4,107 جنيه

سعر تحويل 500 درهم الي جنية مصري يساوي 6,845 جنيه

سعر تحويل 1000 درهم الي جنية مصري يساوي 13,690 جنيه

سعر الدرهم الاماراتي في البنوك المصرية

أختلف سعر الدرهم في البنوك عن السوق السوداء ليكون كالاتي:

وصل سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي

13.774 جنية للشراء

13.733 جنية للبيع

وصل سعر الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي المصري

13.763جنية للشراء

13.722جنية للبيع

وصل سعر الدرهم الاماراتي في بنك مصر

13.763جنية للشراء

13.722جنية للبيع

وصل سعر الدرهم الاماراتي في بنك القاهرة

13.766جنية للشراء

13.722جنية للبيع

وصل سعر الدرهم الاماراتي في بنك أبو ظبى الإسلامي